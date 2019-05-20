Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

«Прекратите этот яблочно-грушевый компот!» Заико назвал три страны для интеграции

Известный экономист — о белорусско-российских отношениях и новых перспективах.

«Прекратите этот яблочно-грушевый компот!» Заико назвал три страны для интеграции
Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико раскритиковал нынешнюю экономическую интеграцию между двумя странами, пишет gazetaby.com

— Мы должны отказаться от этого старого меркантильного тупого подхода, — отметил он в передаче на primus.by. — Александр Григорьевич и Владимир Владимирович не экономисты и не могут никак понять, что экономика интеграции — это экономика совместных научно-технических комплексов. Это совместные производственные, интеллектуальные связи. Это когда ваши профессора едут к нам, а наши к вам, приезжают на стажировку студенты. Уже потом, через 10 лет эти люди будут интеграторами. С этого начинают. И нечего гонять эти яблоки-груши туда-сюда! Прекратите этот компот! Не яблоки, а научно-технические связи!

Экономист отмечает, что относится к белорусско-российской интеграции абсолютно нейтрально.

— Выгодно – надо делать, не выгодно — не надо, — уверен он. — Можете пойти и в Европу.


Однако, по мнению Заико, в ЕС нашу страну ждут не самые лучшие перспективы. 
— Беларусь там станет таким «коллективным таджиком». Вот поляки стали «коллективным туркменом» – они деньги получают, 110 млрд евро только чистыми грантами. Шикарно устроились. Американцы ж дают деньги тому, кто быстрее фигу покажет России. Вот поляки показали, теперь украинцы начали показывать. Белорусам же надо повесить такой колокол интеграционный. Как в барах в Нидерландах — тот, кто ударит в колокол, тот оплачивает всем присутствующим выпивку. Пока этот колокол находится в руках у Путина.

Экономист считает, что для Беларуси перспективными для интеграционного сотрудничества являются три страны — Голландия, Швеция и Ирландия.

— Голландцы нам просто позарез нужны. Особенно их коровы. Мы же Голландии можем предложить земли, ведь известно, что в ходе мирового потепления она должна погрузиться под воду, а Беларусь выше уровня мирового океана, — отмечает Леонид Заико. — Тихонько проведем с Голландией систему мер о взаимной экономической кооперативности. Приглашаем сюда, в сельское хозяйство. Что, нам им землю дать жалко? Арабам же даем. Так те ж еще и чеснок будут выращивать, лук! Вон у нас севка нет. И цветы не надо будет возить. Теплицы поставим, ветряки, голландцы нам каналы построят.

Швеция, уверен экономист, нам годится как энергетический партнер, а Ирландия как сборочный цех всех корпораций мира.


Марина Светлова
07:59 20/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Арсений Сивицкий: У Беларуси почти не осталось времени на принятие стратегических решений
Российский политолог: Лукашенко отказывается принять новую реальность
Станислав Шушкевич: Путин хочет съесть Беларусь


Блоги
Игорь Драко
Убожество и политкорректность на Евровидении
Петр Рудковский
Гамафобія як з'ява і як этыкетка
Павел Севярынец
Расейская ядзерная бомба
Игорь Масловский
Дым Голодных игр
Анатолий Лебедько
Оршанские «#Бурбалкi» – о суперрегионе,...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё