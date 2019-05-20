Леонид Заико раскритиковал нынешнюю экономическую интеграцию между двумя странами, пишет Руководитель Аналитического центра «Стратегия»раскритиковал нынешнюю экономическую интеграцию между двумя странами, пишет gazetaby.com





— Мы должны отказаться от этого старого меркантильного тупого подхода, — отметил он в передаче на primus.by . — Александр Григорьевич и Владимир Владимирович не экономисты и не могут никак понять, что экономика интеграции — это экономика совместных научно-технических комплексов. Это совместные производственные, интеллектуальные связи. Это когда ваши профессора едут к нам, а наши к вам, приезжают на стажировку студенты. Уже потом, через 10 лет эти люди будут интеграторами. С этого начинают. И нечего гонять эти яблоки-груши туда-сюда! Прекратите этот компот! Не яблоки, а научно-технические связи!





Экономист отмечает, что относится к белорусско-российской интеграции абсолютно нейтрально.





— Выгодно – надо делать, не выгодно — не надо, — уверен он. — Можете пойти и в Европу.









Однако, по мнению Заико, в ЕС нашу страну ждут не самые лучшие перспективы.

— Беларусь там станет таким «коллективным таджиком». Вот поляки стали «коллективным туркменом» – они деньги получают, 110 млрд евро только чистыми грантами. Шикарно устроились. Американцы ж дают деньги тому, кто быстрее фигу покажет России. Вот поляки показали, теперь украинцы начали показывать. Белорусам же надо повесить такой колокол интеграционный. Как в барах в Нидерландах — тот, кто ударит в колокол, тот оплачивает всем присутствующим выпивку. Пока этот колокол находится в руках у Путина.





Экономист считает, что для Беларуси перспективными для интеграционного сотрудничества являются три страны — Голландия, Швеция и Ирландия.





— Голландцы нам просто позарез нужны. Особенно их коровы. Мы же Голландии можем предложить земли, ведь известно, что в ходе мирового потепления она должна погрузиться под воду, а Беларусь выше уровня мирового океана, — отмечает Леонид Заико. — Тихонько проведем с Голландией систему мер о взаимной экономической кооперативности. Приглашаем сюда, в сельское хозяйство. Что, нам им землю дать жалко? Арабам же даем. Так те ж еще и чеснок будут выращивать, лук! Вон у нас севка нет. И цветы не надо будет возить. Теплицы поставим, ветряки, голландцы нам каналы построят.





Швеция, уверен экономист, нам годится как энергетический партнер, а Ирландия как сборочный цех всех корпораций мира.



