"Это мощный национальный проект", – заявил Мясникович в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь 1".





Касаясь технологии блокчейн, о которой идет речь в декрете, глава верхней палаты белорусского парламента сказал: "Я полагаю, что ни одна страна в мире так мощно не заявляла, что готова работать в этой сфере".





По словам Мясниковича, приняв на законодательном уровне решение о развитии технологии блокчейн и став первой страной, которая узаконила данную технологию, Беларусь может стать международным финансовым центром виртуальной валюты.





Мясникович уверен, что эффект от такого революционного решения "будет колоссальным". И Беларусь, по его словам, может смело выходить на рынки, где работает биткоин.





Глава Совета республики считает, что общество уже устало от старых валют, на курсы которых порой влияют политические факторы.





Говоря о революционности IT-декрета, Мясникович отметил, что он рад тому, что это отечественная идея и в рекомендациях МВФ и Всемирного банка такие посылов не было.





Мясникович также сказал, что внимательно следит за курсом биткоина. Видимо, есть свободные средства чтобы вложиться :)