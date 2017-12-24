Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Минфин считает, иностранному капиталу есть где развернуться в Беларуси. А потом развернутся силовики?

Дефицит внутренних ресурсов для ускорения темпов развития экономики в Беларуси очевиден, стране нужны внешние инвестиции и барьеры для их привлечения устранены, отмечает первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович в статье очередного номера журнала «Финансы, учет, аудит».


Ермолович, в частности, оценивает состояние белорусского рынка акций, быстро растущего, с его общим объемом эмиссии 16 млрд долларов.

«Объем сделок здесь в текущем году уже превысил 200 млн долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем в шесть раз. Но что наиболее важно — этот сегмент имеет колоссальный потенциал для роста, который позволит реализовать именно приход иностранных инвесторов», — констатирует первый зам.

Объем рынка облигаций в Беларуси в Минфине оценивают в 9 млрд долларов, отмечая, что средневзвешенная доходность по ним выглядит весьма притягательно: 11,9% в рублях, 6,5% — в долларах, 5,8% — в евро, 12,5% — в российских рублях. «Доходность, предлагаемая по облигациям коммерческих предприятий, превышает средний показатель. Не стоит удивляться, что с начала года общий объем сделок на рынке достиг внушительных 4,5 млрд долларов», — отмечает Ермолович, обращая внимая на преимущества инвестирования в государственные ценные бумаги на внутреннем рынке, в частности, льготный режим налогообложения.

Перспективы развития рынка в Минфине связывают и с созданием с 2025 года общего финансового рынка Евразийского экономического союза.  
TUT.by
18:44 24/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё