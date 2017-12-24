Хорошо, но не долго. Что будет с белорусской экономикой в 2018 году

Директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик, представляя прогноз, отметил, что пока восстановление набирает обороты: рост реального ВВП ускоряется пятый квартал подряд.





В третьем квартале рост реального ВВП ускорился до 2,8% год к году, а в октябре-ноябре достиг и вовсе 4,6% (год к году). Эксперт обращает внимание на то, что в основе роста лежат циклические факторы, а темпы роста долгосрочного тренда все еще отрицательные, хотя и уменьшаются (дно – март 2016 г., темпы прироста долгосрочного тренда -1,44% год к году; ноябрь 2017 г. – темпы прироста долгосрочного тренда - 0,99% год к году).





Александр Чубрик предположил, что рост реального ВВП начнет замедляться уже в первом квартале 2018 г. Прогноз Исследовательского центра на 2018 год для Беларуси выше июньского на 0,5 процентного пункта. Как ранее сообщалось, базовый сценарий прогноза Исследовательского центра ИПМ на 2018 год предусматривал рост ВВП на 2%. При этом источником прироста была как благоприятная внешняя конъюнктура, так и рост потребления из-за увеличения доходов граждан.





В 2018 году директор Исследовательского центра ИПМ прогнозирует замедление роста потребления вследствие замедления увеличения реальной зарплаты. При этом, считает Чубрик, номинальная зарплата, вероятно, достигнет 1000 рублей в месяц к концу 2018 года.





Ранее эксперты ИПМ прогнозировали увеличение реальной зарплаты на 4% и 7,8% год к году в 2017 и 2018 годах соответственно. Однако, предполагали они, восстановление потребления домохозяйств будет более медленным из-за падения занятости. Причем снижается занятость при всех сценариях развития экономики примерно одинаково — более 2% в 2018 году. «Зарплата растет вслед за производительностью труда, но занятость сокращается, как вследствие старения, так и под влиянием падения экономической активности», — поясняют специалисты.





Международный валютный фонд, эксперты которого в конце года работали в Беларуси в рамках традиционных ежегодных консультаций по статье IV. МВФ прогнозирует прирост экономики Беларуси на 1,7% в нынешнем году и 1,8% - в 2018-м, темпы прироста совокупного внутреннего спроса будут соответственно 0,3% и 2,3%.





Ожидается, что неблагоприятная демографическая динамика, слабые условия кредитования, связанные с проблемными балансами предприятий и банков, а также отставание в области конкурентоспособности в рамках строящейся вокруг государственного сектора экономической модели ограничат среднесрочные темпы экономического роста приблизительно 2 процентами, предупреждают эксперты Фонда.





Президент недавно отме л, что оснований для самоуспокоенности в связи с ростом экономики нет. Лукашенко заявил, что 2018 год будет особым, так как предстоит преодолеть отставание, допущенное в 2016 году, для выхода на траекторию пятилетней программы социально-экономического развития.





«Экономика за 2015−2016 годы потеряла 6%. В этом году отыграли только 2%, что явно недостаточно», — отметил президент.





По словам Лукашенко, возникает закономерный вопрос: почему при росте ВВП нет запланированного увеличения доходов населения? «Я не настаиваю на том, чтобы это был заоблачный рост — приемлемый рост, и он определен. Даже за два года мы не восстановили уровень, который был в конце прошлой пятилетки. Да и с выполнением моего поручения по достижению средней заработной платы в тысячу рублей много вопросов и проблем» — признал глава государства.





При этом в качестве безусловно достижения все эксперты признают то, что в 2017 году в Беларуси будет самый низкий уровень инфляции за всю историю независимости - около 6%.