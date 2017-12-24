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Почему белорусским чиновникам рано носить розовые очки

Небольшое сравнение, которое идет вразрез с государственной пропагандой.


В декабре правительство объявило, что по итогам 2017 года ожидает рост ВВП страны на 2%. Это неплохой результат, особенно по сравнению с предыдущими годами, когда белорусская экономика почти всегда находилась в минусе. Тем не менее, воспринимать эту цифру как большое достижение власти точно не стоит, пишет "Солидарность".

В бочке под названием «рост белорусский экономики» на поверку не так уж много меда – особенно, если провести параллели с более успешными соседями Беларуси.

Пока белорусские чиновники хвастаются первым значительным ростом экономики за последние три года, в странах Балтии наблюдается настоящий экономический бум.

Ожидается, что в 2017 году ВВП Литвы вырастет на 3,8%, Эстонии – на 4,2%, а Латвии – на 4,7%. И это при том, что в этих странах никакого экономического кризиса не было, а значит растут они не к уровню «ниже плинтуса», как Беларусь, а на основе вполне приличной базы.

Интересно, что литовская экономика в этом году и вовсе побила все рекорды – Литва стала лидером в Евросоюзе по росту экспорта. По данным Евростата, за год литовский экспорт увеличился на 17% и составил 21,6 миллиарда евро. Это дало возможность увеличить среднюю зарплату в стране на 8,3% до 667 евро на руки.

В двух других балтийских странах ситуация с зарплатами выглядит еще оптимистичнее. Средний житель Латвии получал в уходящем году зарплату в 674 евро, а средний эстонец – в 968 евро.

На фоне успехов более благополучных соседей долгожданный экономический рост Беларуси кажется уже не таким впечатляющим. Можно сказать даже больше – если белорусская экономика продолжит расти так же медленно, то разрыв между странами превратится в непреодолимую пропасть.

14:10 24/12/2017






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