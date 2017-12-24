Видеофакт: Борисовский завод презентовал новую боевую машину

Корпус новой машины пулестойкий. Новая разработка может сдерживать не только механические удары и повреждения, но и отравляющие вещества извне. Оборудованная специальными фильтрами, машина может противостоять радиации и радиоактивной пыли. С весом в 8 тонн новая разработка может развивать скорость более 110 км/ч. При этом на воде боевая машина идёт со скоростью 8 км/ч. Может преодолевать подъемы и спуски под углом 30 градусов. Для особо сложной пересечённой местности есть лебедка. “Роднит” боевую машину с обычным автомобилем подвеска, она независимая. Запас хода при полной загрузке 1000 километров.





На заводе журналисту ex-Press.by рассказали о новой машине:





— Это полностью наша разработка. Шасси и кузов собственного производства. Мы собрали все лучшее, что есть сейчас у нас в разработке. Сейчас машина принята на вооружение в белорусскую армию. Мы работаем над созданием партии таких машин.





На вопрос, куда ещё будут поставляться боевые машины, начальник отдела маркетинга Илья Шатило ответил:





— Увы, такую информацию мы предоставить не можем.