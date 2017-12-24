В Китае откроют дорогу, вырабатывающую электричество

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Автотрассу в китайском городе Цзинань решили "украсить" фотоэлектрическими элементами.

Каждый квадратный метр энергоэффективной трассы позволит зарабатывать в год до 15 долларов. Ввести в эксплуатацию участок трассы планируют до конца года. Солнечными батареями заделали одну полосу и обочину на обводном городском шоссе. Их общая протяженность не превышает 1,12 км, а площадь фотоэлементов - 5 870 кв. м. Пиковая мощность участка трассы составит 817,2 кВт. В случае успешной эксплуатации электричество будут отводить в городскую электросеть. Также организатор проекта договорился с американской корпорацией Qualcomm о предоставлении технологии по беспроводной зарядке движущихся по трассе электрокаров на срок около двух-трех лет.