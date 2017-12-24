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Почему основатель одного из самых популярных ресурсов о криптовалюте продал весь запас биткоинов

Швед Эмиль Ольденбург избавился от биткоинов за несколько дней до того, как их цена достигла очередного рекордного значения — 20 000 долларов.


Соучредитель и технический директор одного из крупнейших в мире сайтов по торговле биткоинами Bitcoin.com Эмиль Ольденбург продал всю свою криптовалюту, назвав биткоины бесперспективными. Об этом сообщило издание Nordic Business Insider.

В интервью шведскому технологическому сайту Breakit, шведский предприниматель, который последние три года живет в Токио, сообщил, что «недавно» продал все свои биткоины, не сообщив при этом какую сумму он продал и сколько на этом заработал.

По словам Ольденбурга, биткоин «столь же хорош, сколь и бесполезен». «Я бы сказал, что инвестиции в биткоин — это самые рискованные инвестиции, которые вы можете сделать», — отметил гуру криптовалюты.

Он уточнил, что у биткоина, как у валюты для биржевых торгов, нет будущего. И назвал главные проблемы биткоина. Это высокие комиссионные сборы за транзакции, которые удваиваются каждые три месяца (по данным Ars Technica, плата за сделку в последнее время составила 26 долларов). И низкая скорость переводов, в ходе которых на прохождение одной операции требуется до 4,5 часа. Это приводит к тому, что биткоины становятся неликвидными, а вложения в них — слишком рискованными.

«Когда люди поймут, как работает биткоин, они начнут его продавать», — заявил Ольденберг. Он уточнил, что продал все свои биткоины, чтобы переключиться на другую версию криптовалюты, которая появилась в августе 2017 года, — Bitcoin Cash.

Продажу биткоинов Ольденбург начал за пять дней до того, как утром 17 декабря биткоин достиг очередного рекордного значения — 20 000 долларов. В тот день начались торги на его курс на крупнейшей фьючерсной площадке CME (Chicago Mercantile Exchange). Однако криптовалюте не удалось продолжить подъем и позднее в тот же день (по состоянию на 12:30 мск) ее стоимость упала на 5% от пикового значения — до 19 000 долларов, согласно данным Coinmarketcap.

Торги на CME происходят на индекс биткоина, то есть не требуют непосредственной продажи и покупки биткоина, что частично может решить проблему долгого прохождения платежей, с которой регулярно сталкиваются криптовалюты. Ранее были открыты торги фьючерсами на другой чикагской бирже — CBOE. В дальнейшем ожидается начало торгов деривативами на биткоин одной из площадок Nasdaq совместно с брокерской фирма Cantor Fitzgerald LP.

Запуск торгов биткоином на официальных торговых площадках повышает его статус в глазах игроков, ведь в настоящее время криптовалюта находится в «серой зоне» законодательств многих стран мира. Часть финансовых экспертов считает ее «пузырем» или даже средством, способным подорвать мировую экон ику.

С начала года цена криптовалюты выросла почти в 20 раз. Капитализация всех криптовалют в мире составляет около 587 млрд долларов. Более половины этой суммы (54%) приходится на биткоин.
Forbes
12:44 24/12/2017






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