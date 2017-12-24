На встрече с представителями деловых кругов страны Александр Лукашенко потребовал от контролирующих органов и местной власти не ограничивать инициативу людей, помогать и оказывать должное содействие представителям бизнеса.





— Главное, не ограничивать инициативу людей. Хочет человек булочки печь и продавать — пусть занимается, если спрос на выпечку есть, — приводит слова главы государства БЕЛТА.





Как отметил президент, потребитель сам должен решать, постричься ему в дорогом салоне или в два-три раза дешевле в парикмахерской на дому.





Заико: Дайте бизнесу землю и продайте арендованные площади за символическую сумму





Руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико воспринимает этот посыл как рождественскую сказку.





— Чиновники на местах разобрали между собой, кому что контролировать, где какие крыши держать, кому какие булочки печь, — комментирует экономист высказывание главы государства.





Заико обращает внимание на то, что у людей сейчас низкие доходы:





— Им сейчас не булочки, а черный хлеб с солью есть. Для меня это как рождественская сказка – не мешайте выпекать. Ни один чиновник не будет ходить и спрашивать: «Вася Пупкин, ты хочешь бизнесом заниматься?»





24 года гнобили, ногами пинали всех людей деятельных. Никого же не осталось. Кого посадили, кто на бизнес-кладбище. Поэтому у нас сейчас новый бизнес не будет расти. 400 тысяч субъектов зарегистрированного бизнеса, а реально, если смотреть по индивидуальным предприятиям, 70 % не работает. Они зарегистрированы, но не работают. Почему? Потому что чиновники палки в колеса ставят? Да нет, потому что у них земли нет.





Как власти ввели частную собственность на землю. Для принцев





Первый вопрос, который Лукашенко должен был решить: районным администрациям выделить бизнесу бесплатно 10 гектаров, в городах – 50 гектаров под развитие бизнеса. В Минске отдать 500 гектаров, из них 100 булочных, 100 парикмахерских — они все равно разорятся через неделю.





Как отмечает эксперт, самая большая статья расходов бизнеса – арендная плата.





— Читаешь интервью с бизнесменами. Спрашивают у них: «Почему арендуете? Постройте свое!» — «Президент не разрешает».





Я, например, вижу в Зеленом Луге появилась выпечка – открыт новый бизнес. Аренда там такая, что эти булочки становятся золотыми. В Вильнюсе в 2 раза дешевле – по 30 копеек. У нас стоят по 60.





Первый пункт – дайте бизнесу землю. Второй – п айте за символическую сумму арендованные площади. Третье – регистрируйте предприятия, если доход превышает тысячу долларов в месяц, — предлагает Леонид Заико.





Эксперт недоумевает, к кому на этот раз обращается Лукашенко, если большинство бизнеса в стране не работает:





— Рынок не прощает ошибок. Хоть раз видели, чтобы президент купил что-то у предпринимателя? Или надел вещь, купленную на Жданах в секонд-хэнде?





Маргелов: Если у людей увеличатся зарплаты, тогда появляется и потенциал для продавцов булочек





Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов полагает, что бурного роста булочных и парикмахерских на дому в Беларуси ждать не стоит.





Бизнесмен отмечает: в экономике все взаимосвязано.





— Если у людей увеличатся зарплаты – не у продавцов других булочек, а у производства на предприятиях, тогда появляется и потенциал для продавцов булочек. И для того, чтобы раскрутить маховик в экономике, нужны комплексные решения, которые будут реализовываться. То есть должна быть очень продуманная серьезная стратегия. Вопрос не в булочках. Все, что связано со сферой потребления, заполняется само собой, спрашивать никого не надо, а вот чтобы у людей деньги на руках появились – это уже серьезная работа.





По словам эксперта, определенное развитие получат и парикмахерские на дому.





— Спрос ограничит их развитие. Ну, не надо 2-3 парикмахера на одного клиента.





Посыл, который Лукашенко адресовал контролерам, абсолютно правильный, считает Виктор Маргелов.





— Если вы пришли с проверкой, то на основании очень веских, письменных документов. Нашли что-то — сделайте предписание на устранение. Если не устраняют, тогда наказывайте. Но если вы пришли к ложному обвинению, кто-то получит по заслугам, — считает эксперт.





Бизнесмен напоминает, что в 13 раз было уменьшено количество норм санитарных правил.





— Есть надежда, что бизнесу будет легче работать, — предполагает Виктор Маргелов.