В Беларуси вступил в силу указ о налоговом консультировании

Правда, налоговых консультантов в стране еще нет. Согласно официальной информации, «в настоящее время ведутся организационные и методологические мероприятия, необходимые для проведения первого квалификационного экзамена по проверке знаний у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта».





Нет даже информация о дате проведения квалификационного экзамена, а также о начале приема документов. Однако ведомство обещает уведомить всех с помощью своего сайта не позднее, чем за два месяца до даты его проведения.





Напомним, что согласно указу, ответственными за правильность уплаты налогов, будут налоговые консультанты, а не бизнес. Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата налогового консультанта.