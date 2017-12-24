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В Беларуси вступил в силу указ о налоговом консультировании

Указ №338 "О налоговом консультировании" вступил в силу 24 декабря. 



Правда, налоговых консультантов в стране еще нет. Согласно официальной информации, «в настоящее время ведутся организационные и методологические мероприятия, необходимые для проведения первого квалификационного экзамена по проверке знаний у физических лиц, претендующих на получение квалификационного аттестата налогового консультанта».

Нет даже информация о дате проведения квалификационного экзамена, а также о начале приема документов. Однако ведомство обещает уведомить всех с помощью своего сайта не позднее, чем за два месяца до даты его проведения. 

Напомним, что согласно указу, ответственными за правильность уплаты налогов, будут налоговые консультанты, а не бизнес. Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата налогового консультанта.
"Белорусский партизан"
12:12 24/12/2017






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