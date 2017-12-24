По его словам, Центральный банк ФРГ даже не рассматривает возможность введения в обращение крыптавалют, аналогичных ныне существующим. Он отметил, что технология блокчейн «слишком дорогая» и «непригодна для платежей».





«Наша валюта, евро, в основном опирается на доверие. С доверием легко играть, но его трудно завоевать », — сказал Тиле.