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Представитель Бундесбанка: Еврозона не собирается легализовывать криптовалюту

Легализация криптовалют в еврозоне исключается, поскольку вложения в них имеют высокий риск быстрых потерь.

Такое заявление сделал член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле, сообщает Finanzen.net.

По его словам, Центральный банк ФРГ даже не рассматривает возможность введения в обращение крыптавалют, аналогичных ныне существующим. Он отметил, что технология блокчейн «слишком дорогая» и «непригодна для платежей».

«Наша валюта, евро, в основном опирается на доверие. С доверием легко играть, но его трудно завоевать », — сказал Тиле.

Национальные банки стран не устраивает в криптовалютах их неустойчивость и большая амплитуда быстрого роста стоимости и не менее быстрого обесценивания. Так на этой неделе курс биткойна падал несколько раз больше чем на 10% в день. В среду, 20 декабря, цена снизилась на 13% — с 18,7 тысячи долларов до 16,6 тысячи долларов.

А в ночь на пятницу, 22 декабря, курс биткойна упал на 15%, достигнув уровня в 13 тысяч 48 долларов.


Источник: "Наша Нива"
11:28 24/12/2017






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