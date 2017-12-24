Глава МАРТ: В Беларуси нет оснований для роста цен

По словам министра, за последние 10 дней выросли цены на колбасу вареную "Докторскую" — до 1 рубля, на сливочное масло — до 15 копеек, на сметану — до 10 копеек, на творог — до 15 копеек. Капуста подорожала примерно на 6 копеек, а мандарины — на 40 копеек.





Производители и торговля ссылаются на то, что перед праздниками традиционно растет спрос, однако МАРТ заявляет, что такое поведение на рынке недопустимо. В связи с этим увеличится количество специалистов для мониторингу цен. Попытки повысить цены и получить сверхприбыль, пользуясь предпраздничным бумом, будут пресекаться. Также министр Колтович напомнил, что покупатели ждут на праздники скидок и акций, а не роста цен.



