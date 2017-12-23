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Профсоюзы -- правительству: пересмотреть пенсии работающим белорусам и изменить систему контрактов!

В Беларуси нужно усовершенствовать пенсионное законодательство, заявил председатель федерации профсоюзов Михаил Орда.

Одно из решений — ввести перерасчет пенсий работающим на заслуженном отдыхе белорусам. Профсоюзы также предлагают пересмотреть контрактную систему найма работников и увеличить заработную плату в некоторых сферах, пишет finance.tut.by

 Напомним, ранее профсоюзы критиковали правительство за продолжающийся рост цен и тарифов на товары и услуги для населения, который не сопровождается адекватным ростом его доходов.

 

— Мы настаиваем на необходимости перерасчета пенсий работающим пенсионерам. Сегодня с их заработной платы взимаются отчисления в Фонд социальной защиты населения, но перерасчет пенсии при этом не производится. На наш взгляд, это несправедливый подход, и он должен быть изменен, — заявил Михаил Орда.

 

По его словам, профсоюзы также настаивают на более широком применении договоров добровольного страхования дополнительных пенсий.

 

— Указом главы государства рекомендовано нанимателям независимо от формы собственности активно применять такие механизмы поддержки людей. Примеры такой работы сегодня уже есть. Но, на наш взгляд, их недостаточно. В связи с этим мы будем выносить данный вопрос на следующее заседание Национального совета, чтобы наниматели активнее включались в эту работу и вносили такие положения в коллективные договоры, — отметил Михаил Орда.

 

Источник:
22:38 23/12/2017






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