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Долги наши тяжкие: почти четверть населения страны имеет задолженность перед банками

Около трех тысяч граждан ежедневно пытаются взять кредит в банках. Причем только один из десяти делает это впервые в жизни. 

 


Долги наши тяжкие: почти четверть населения страны имеет задолженность перед банками

Для остальных же получение денег зависит от проверки их кредитной истории. И вот тут уже все зависит от того, кто как себя показал с точки зрения честности и добросовестности. Хорошая анкета может как увеличить шансы на успех, так и закрыть перед потенциальным заемщиком двери любого финучреждения. Об этом рассказывает корреспондент "Р".

 

Жизнь взаймы

 У каждого третьего белоруса, приходящего в банк за деньгами, уже есть один или несколько потребительских кредитов

В Национальном банке за 10 лет накопилось 4,9 миллиона кредитных историй граждан. За последние два года этот показатель очень даже неплохо подрос — в списки попали еще 400 тысяч человек, которые раньше с банком дела не имели. При этом сейчас 2,1 миллиона кредитов — действующие. Получается, что почти 23% всего населения страны сейчас должны банкам.

 

В принципе, ничего страшного в этом нет. Тем более что уровень закредитованности снижается. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что среди тех, кто приходит сейчас за кредитом, только у 31,4% есть уже один или более потребительских кредитов. В начале 2016 года этот показатель был значительно выше — 54%. А вот граждан, у которых параллельно было открыто четыре и более кредита, стало в десять раз меньше, чем два года назад. Зато около 74% клиентов банков имеют кредитную историю больше пяти лет, а значит, давно пользуются кредитной поддержкой.

 

Но число кредитов все равно растет. Некоторые цифры впечатляют. Скажем, помимо 2,1 миллиона действующих кредитов, у белорусов 1,7 миллиона овердрафтов и 127 тысяч займов (в эту статистику попадают ломбарды). Интересно, что действуют и 433 тысячи залогов, которые говорят о большом количестве не только мелких долгов перед ломбардами, но и о крупных долгах по кредитам на жилье и автомобили. Кроме того, 1,6 миллиона граждан выступают поручителями у родственников и знакомых и тоже фигурируют в бюро кредитных историй.

 

По статистике, треть всех кредитов взяли граждане в возрасте от 30 до 60 лет. Остальное — молодежь и пенсионеры (20% и 5% соответственно).

 

Вообще, граждане ответственно относятся к выплатам по кредитам. Самый распространенный класс кредитного рейтинга среди нашего населения — В1 и В2. С ними не должно быть никаких проблем в получении кредита. Эти рейтинги получают те люди, которые практически не допускали просрочек платежей по ранее выданным кредитам. Начальник управления «Кредитный регистр» Нацбанка Виктор Пленкин говорит, что вероятность получения кредита у клиентов с классами от А до С очень велика:

 

— А вот класс D — это пограничное значение, находясь в пределах которого ваши шансы очень низкие. С классами E и F вы вряд ли получите деньги.

 

Кстати, посмотреть свои кредитные истории абсолютно бесплатно можно один раз в год. Если больше — то придется немного заплатить. Сделать это возможно в режиме онлайн или по старинке, отправив запрос в Нацбанк. И многие белорусы пользуются такой возможностью. За 11 месяцев этого года Кредитный регистр выдал 15 457 кредитных историй. Это фактически столько же, сколько за предыдущие пять лет.

 

 

Виктор Пленкин уверен:

 

— У людей объективно есть интерес к этой информации. То есть количество желающих получить кредит растет. Хотя во многом на учащение запросов повлияла возможность онлайн-получения кредитной истории, что значительно упростило процедуру.

 

Игры с лояльностью

 

Однако, даже несмотря на большой интерес к кредитованию, до уровня развитых стран по использованию банковских услуг мы все равно не дотягиваем. Есть такой интересный показатель — hit rate. У нас он равен примерно 90%. То есть если в банк пришло 100 человек, которые хотят взять кредит, то кредитная история есть только у 90 из них. Выходит, что кредитование происходит неравномерно:

 

— В развитых странах типа США охват населения практически 100% и hit rate почти 100%.

 

И наконец, наше население становится сейчас очень мобильным по отношению к финансовым услугам. Только 20% людей имеют отношения с одним банком. То есть лояльность клиентов очень низкая — они готовы в любой момент уйти к конкурентам, если найдут там более привлекательные условия:

 

— Буквально два года назад лояльными были 27% клиентов. До этого — еще больше. Если снова сравнить с США, то там люди обычно обслуживаются в одном банке чуть ли не всю жизнь. Так что это очень тревожный звоночек для наших банкиров, которым вскоре придется чуть ли не драться за клиентов. В то же время для граждан это будет, скорее всего, выгодно — услуги будут становиться все более доступными, а расценки на них — все более адекватными.

Источник: minsknews.by
17:07 23/12/2017






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