Бизнес и авторитарная власть: возможно ли мирное сосуществование?
Он регулярно встречается с различными социальными группами. Но более 20 лет глава государства рассматривал бизнес-среду как враждебную для себя. Поэтому считал, что на вражескую территорию идти не стоит. И пусть встречу организовывали государственные органы, они сами подбирали, кого надо приглашать, а кого нет - тем не менее это событие знаковое. И причины ее вполне понятны. Сегодня деньги в бюджет может дать в основном бизнес. Государственный сектор, напротив, требует для своей поддержки денег из бюджета.
Вступительное слово Александра Лукашенко ознаменовалось политическими заявлениями. В связи с тем, что в проекте бюджета размер резервного президентского фонда увеличился почти в три раза по сравнению с первым вариантом, в СМИ начали писать, что так власть готовится к досрочным выборам. И вот Лукашенко опроверг эти версии, заявив:
«Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и других причин».
Кстати, насчет увеличения размера резервного президентского фонда. Концентрация финансовых ресурсов в руках Лукашенко всегда была признаком приближения политической кампании. Поэтому СМИ так и среагировали на эту информацию. Но поскольку выборов в следующем году точно не будет, то увеличение президентского фонда может означать то, что глава государства чувствует какую-то угрозу. Поэтому и тянет одеяло власти (в данном случае финансовой) на себя. Возможно, он видит угрозу как раз в усилении роли бизнеса на фоне роста социально-экономических проблем.
О стремлении не раскачивать власть, а все замкнуть на себя свидетельствует и его отказ от введения института уполномоченного по проблемам предпринимательства. И здесь Лукашенко категоричен:
«Такой уполномоченный в Беларуси есть - президент. Это мой долг - принять решение, проконтролировать исполнение».
Это типичная реакция авторитарного лидера. Как только возникает какая-то угроза или даже отдаленные признаки такой угрозы, то инстинкт самосохранения подталкивает к большей концентрации власти в своих руках. В таких случаях никакие посредники, вроде уполномоченных, ему не нужны.
Что касается непосредственно проблем бизнеса, то обращает на себя внимание информация, озвученная Лукашенко, что Налоговый кодекс Беларуси будет масштабно переработан с целью упрощения.
Как известно, одна из главных проблем, о которой много лет говорит бизнес, - это нестабильность законодательства. То есть даже то, что оно плохое, не так важно, как его бесконечная переработка. Ведь как можно планировать бизнес, если не знаешь, какие завтра будут налоги?
И вот только были приняты «исторические» документы по либерализации экономической деятельности, только Лукашенко успел заявить, что «в Беларуси больше нет препятствий для предпринимательской деятельности», как он же ошарашил бизнесменов этой новостью.
В условиях ручного управления экономикой законодательство в принципе не может быть стабильным. Ведь как же еще управлять, если постоянно не давать ценные указания?
А в остальном - все хорошо, прекрасная маркиза.