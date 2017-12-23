Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Бизнес и авторитарная власть: возможно ли мирное сосуществование?

Он регулярно встречается с различными социальными группами. Но более 20 лет глава государства рассматривал бизнес-среду как враждебную для себя.

Бизнес и авторитарная власть: возможно ли мирное сосуществование?

Он регулярно встречается с различными социальными группами. Но более 20 лет глава государства рассматривал бизнес-среду как враждебную для себя. Поэтому считал, что на вражескую территорию идти не стоит. И пусть встречу организовывали государственные органы, они сами подбирали, кого надо приглашать, а кого нет - тем не менее это событие знаковое. И причины ее вполне понятны. Сегодня деньги в бюджет может дать в основном бизнес. Государственный сектор, напротив, требует для своей поддержки денег из бюджета.

 

Вступительное слово Александра Лукашенко ознаменовалось политическими заявлениями. В связи с тем, что в проекте бюджета размер резервного президентского фонда увеличился почти в три раза по сравнению с первым вариантом, в СМИ начали писать, что так власть готовится к досрочным выборам. И вот Лукашенко опроверг эти версии, заявив:

 

«Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и других причин».

 

 Можно согласиться с тем, что в 2018 году действительно выборов не будет. Ведь они по срокам должны пройти в 2020 году. Приближать их на целых два года нерационально. Но, как объясняла Лидия Ермошина, в 2020 году должны состояться одновременно и президентские, и парламентские выборы, поэтому принято политическое решение, что их надо развести. То есть, вполне реально, что одни из этих выборов могут пройти в 2019 году, то есть досрочно. Поэтому нынешние заявления Лукашенко не стоит воспринимать всерьез.

 

Кстати, насчет увеличения размера резервного президентского фонда. Концентрация финансовых ресурсов в руках Лукашенко всегда была признаком приближения политической кампании. Поэтому СМИ так и среагировали на эту информацию. Но поскольку выборов в следующем году точно не будет, то увеличение президентского фонда может означать то, что глава государства чувствует какую-то угрозу. Поэтому и тянет одеяло власти (в данном случае финансовой) на себя. Возможно, он видит угрозу как раз в усилении роли бизнеса на фоне роста социально-экономических проблем.

 

О стремлении не раскачивать власть, а все замкнуть на себя свидетельствует и его отказ от введения института уполномоченного по проблемам предпринимательства. И здесь Лукашенко категоричен:

 

«Такой уполномоченный в Беларуси есть - президент. Это мой долг - принять решение, проконтролировать исполнение».

  

Это типичная реакция авторитарного лидера. Как только возникает какая-то угроза или даже отдаленные признаки такой угрозы, то инстинкт самосохранения подталкивает к большей концентрации власти в своих руках. В таких случаях никакие посредники, вроде уполномоченных, ему не нужны.

 

Что касается непосредственно проблем бизнеса, то обращает на себя внимание информация, озвученная Лукашенко, что Налоговый кодекс Беларуси будет масштабно переработан с целью упрощения.

 

Как известно, одна из главных проблем, о которой много лет говорит бизнес, - это нестабильность законодательства. То есть даже то, что оно плохое, не так важно, как его бесконечная переработка. Ведь как можно планировать бизнес, если не знаешь, какие завтра будут налоги?

 

И вот только были приняты «исторические» документы по либерализации экономической деятельности, только Лукашенко успел заявить, что «в Беларуси больше нет препятствий для предпринимательской деятельности», как он же ошарашил бизнесменов этой новостью.

 

В условиях ручного управления экономикой законодательство в принципе не может быть стабильным. Ведь как же еще управлять, если постоянно не давать ценные указания?

 

А в остальном - все хорошо, прекрасная маркиза.


Источник:Валерий Карбалевич, радио Свобода в переводе udf.by
16:26 23/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё