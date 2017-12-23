Бизнес и авторитарная власть: возможно ли мирное сосуществование?

Он регулярно встречается с различными социальными группами. Но более 20 лет глава государства рассматривал бизнес-среду как враждебную для себя. Поэтому считал, что на вражескую территорию идти не стоит. И пусть встречу организовывали государственные органы, они сами подбирали, кого надо приглашать, а кого нет - тем не менее это событие знаковое. И причины ее вполне понятны. Сегодня деньги в бюджет может дать в основном бизнес. Государственный сектор, напротив, требует для своей поддержки денег из бюджета.

Вступительное слово Александра Лукашенко ознаменовалось политическими заявлениями. В связи с тем, что в проекте бюджета размер резервного президентского фонда увеличился почти в три раза по сравнению с первым вариантом, в СМИ начали писать, что так власть готовится к досрочным выборам. И вот Лукашенко опроверг эти версии, заявив:

«Никаких досрочных выборов у нас не будет. Нет для этого никаких оснований, тенденций и других причин».

Можно согласиться с тем, что в 2018 году действительно выборов не будет. Ведь они по срокам должны пройти в 2020 году. Приближать их на целых два года нерационально. Но, как объясняла Лидия Ермошина, в 2020 году должны состояться одновременно и президентские, и парламентские выборы, поэтому принято политическое решение, что их надо развести. То есть, вполне реально, что одни из этих выборов могут пройти в 2019 году, то есть досрочно. Поэтому нынешние заявления Лукашенко не стоит воспринимать всерьез.

Кстати, насчет увеличения размера резервного президентского фонда. Концентрация финансовых ресурсов в руках Лукашенко всегда была признаком приближения политической кампании. Поэтому СМИ так и среагировали на эту информацию. Но поскольку выборов в следующем году точно не будет, то увеличение президентского фонда может означать то, что глава государства чувствует какую-то угрозу. Поэтому и тянет одеяло власти (в данном случае финансовой) на себя. Возможно, он видит угрозу как раз в усилении роли бизнеса на фоне роста социально-экономических проблем.

О стремлении не раскачивать власть, а все замкнуть на себя свидетельствует и его отказ от введения института уполномоченного по проблемам предпринимательства. И здесь Лукашенко категоричен:

«Такой уполномоченный в Беларуси есть - президент. Это мой долг - принять решение, проконтролировать исполнение».

Это типичная реакция авторитарного лидера. Как только возникает какая-то угроза или даже отдаленные признаки такой угрозы, то инстинкт самосохранения подталкивает к большей концентрации власти в своих руках. В таких случаях никакие посредники, вроде уполномоченных, ему не нужны.

Что касается непосредственно проблем бизнеса, то обращает на себя внимание информация, озвученная Лукашенко, что Налоговый кодекс Беларуси будет масштабно переработан с целью упрощения.

Как известно, одна из главных проблем, о которой много лет говорит бизнес, - это нестабильность законодательства. То есть даже то, что оно плохое, не так важно, как его бесконечная переработка. Ведь как можно планировать бизнес, если не знаешь, какие завтра будут налоги?

И вот только были приняты «исторические» документы по либерализации экономической деятельности, только Лукашенко успел заявить, что «в Беларуси больше нет препятствий для предпринимательской деятельности», как он же ошарашил бизнесменов этой новостью.

В условиях ручного управления экономикой законодательство в принципе не может быть стабильным. Ведь как же еще управлять, если постоянно не давать ценные указания?

А в остальном - все хорошо, прекрасная маркиза.