В Венесуэле остановилось 80% нефтеперерабатывающих заводов

По его словам, действуют только два НПЗ в составе комплекса "Парагуана", а 80% предприятий этого профиля остановились. При этом предприятия, которые продолжают работать, выпускают только нефтяные отходы, которые затем по низким ценам продают в США, так как сами не могут должным образом осуществить переработку сырья.





В настоящее время в Венесуэле практически перестали выпускать бензин, особенно с высоким октановым числом. Ответственность за такую ​​ситуацию профсоюзный лидер возлагает на правительство страны и на президента Николаса Мадуро.





Власти Боливарскай Республики в течение последних месяцев ведут чистку рядов в нефтеперерабатывающей отрасли. Уже задержаны не менее 65 руководителей, в том числе 16 топ-менеджеров. Среди них есть бывшие руководители американского подразделения PDVSA — компании Citgo, которые предъявлены обвинения в преднамеренной растрате, отмывании денег и преступном сговоре, передают зарубежные СМИ.