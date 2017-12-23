H&M запускает новый бренд для миллениалов

Креативным директором Nyden станет Оскар Олссон, который работает в H&M с 2013 года, а в начале 2017 года стал главой Лаборатории инноваций H&M. К созданию коллекций будут приглашать не дизайнеров, а лидеров молодежных сообществ. Уже известно о сотрудничестве с тату-художником Doctor Woo и шведской актрисой Нуми Рапас.





Заявляется, что Nyden не будет следовать трендам и традиционному календарю недель моды, а будет выпускать лимитированные дропы. Цены будут варьироваться в зависимости от продукта.





Вещи Nyden будут продаваться только в онлайн-магазине и на pop-up ивентах.





Как известно, весной H&M запустила бренд Arket.