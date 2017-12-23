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H&M запускает новый бренд для миллениалов

В сети брендов одежды H&M появится ещё одна марка Nyden, которая будет ориентироваться на миллениалов, пишет Harpers bazaar.


Креативным директором Nyden станет Оскар Олссон, который работает в H&M с 2013 года, а в начале 2017 года стал главой Лаборатории инноваций H&M. К созданию коллекций будут приглашать не дизайнеров, а лидеров молодежных сообществ. Уже известно о сотрудничестве с тату-художником Doctor Woo и шведской актрисой Нуми Рапас.

Заявляется, что Nyden не будет следовать трендам и традиционному календарю недель моды, а будет выпускать лимитированные дропы. Цены будут варьироваться в зависимости от продукта.

Вещи Nyden будут продаваться только в онлайн-магазине и на pop-up ивентах.

Как известно, весной H&M запустила бренд Arket.
15:27 23/12/2017






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