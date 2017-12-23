Как сообщается, при проверке ОАО «Мозырский ДОК» возникли претензии к использования кредитных средств, выданных под гарантии правительства на реализацию инвестпроекта по организации нового производства изолирующих ДВП-плит.





Производство введено в эксплуатацию еще в 2014 году, но до сих пор неэффективно. Оно практически не загружено, запасы готовой продукции значительно превышают среднемесячный объем выпуска. До сих пор не налажено производство мягких изолирующих плит, а закупленное для него импортное оборудование простаивает.





«В результате рентабельность продаж по плитной продукции в 2017 г. оказалась отрицательной. Главными причинами этого стали низкие объемы реализации, а также рост затрат в 2016 г. и в январе–сентябре т.г., причем не только по объективным причинам, но и в связи с необоснованным включением в затраты стоимости израсходованных сверх установленных норм сырья и ТЭР. В итоге Мозырский ДОК вынужден продавать плиты по цене ниже себестоимости, что привело в 2015–2017 гг. к недополучению свыше 500 тыс. рублей», – говорится в сообщении КГК.





Есть проблемы с реализацией плитной продукции. Основным рынком ее сбыта являются страны Западной Европы. Но экспорт плит в данный регион в текущем году снизился на 50,9% по сравнению с прошлым годом. «Несмотря на это общество даже не пытается продавать свою продукцию на территории России и стран СНГ – работа по изучению этих рынков вообще не налажена, – констатировали контролеры. – При этом работниками ОАО допущена расточительность при расходовании бюд­жетных и собственных средств, а также нарушения законодательства. Так, около 500 тыс. евро бюджетных средств потрачено в 2014–2015 гг. на закупку у иностранных компаний сырья для производства мягких плит, которое до сих пор не используется. В 2016–2017 гг. у коммерческих структур закупались автомобильные шины и моторные масла без проведения конкурентных процедур и заключения договоров по ценам, завышенным до 2,7 раза».



