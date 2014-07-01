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«Белгосстрах» атакует предприятия: судам приходится поднимать архивы 20-25-летней давности

В последнее время появилось много исков от Белгосстраха о взыскании в порядке регресса с организаций – виновников несчастного случая на производстве страхового возмещения, вы­плаченного пострадавшим. Для этого, судя по обращениям в суды, порой поднимаются архивы 20–25-летней дав­ности. 


Как сообщает «Экономическая газета», страховщик пытается вернуть себе все вы­платы потерпевшим, сделанные в связи с несчастными случаями, происходившими еще в 90-е годы и позднее. Но при этом ссылается на норму, которая начала действовать только в 2014 году. 

- Поскольку несчастные случаи, как правило, носят тяжелый исход, сумма требований на сегодня может достигать нескольких десятков тысяч рублей (в среднем 1000– 1300 BYN в месяц), прокмментировала адвокат Адвокатского бюро «Вердикт» Наталия Плохотская. – С подобным иском может столкнуться любой субъект – владелец источника повышенной опасности, которым был причинен вред, или тот, по чьей вине наступил несчастный случай. Поскольку выплаты производятся ежемесячно, такие требования носят длящийся характер и могут предъявляться страховщиком в течение всей жизни потерпевшего.

Практика показывает, что суды взыскивают страховые вы­платы не с даты наступления страхового случая на производстве, как бы давно это ни произошло, а с 1 июля 2014 г. – с даты вступления в силу п. 325 Положения. Это существенно со­кращает сумму взыскания, на­пример, если несчастный случай произошел в 1994 г. Для одного из наших клиентов сумма взыскания таким образом уменьшилась вдвое.

Однако есть мнение, что применять п. 325 Положения можно лишь к тем несчастным случаям, которые произошли после 1.07.2014 г. Иначе будет ухудшаться правовое положение субъекта: ведь до этой даты страховщик мог реализовать право требования лишь в исключительных случаях, на­пример, если вред наступил вследствие управления тран­спортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Такую позицию поддерживают некоторые специалисты в области страхования, а также Минфин как регулятор страховой деятельности.

Пока же субъектам хозяйствования, сталкивающимся с подобными проблемами, можно посоветовать следующее:

1) апеллировать к устоявшейся судебной практике о том, что взыскать суммы страхового возмещения можно не ранее, чем за период с 1.07.2014 г.;

2) доказывать невозможность применения института суброгации в страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которое относится к личному страхованию;

3) доказывать возможность применения п. 325 Положения лишь к тем несчастным случаям, которые произошли после 1.07.2014 г., либо невозможность применения этой нормы в принципе по причине ухудшения правового положения субъекта;

4) уделить особое внимание документам и сам тоятельному расследованию несчастного случая: отыскать все возможные документы, направить запросы в архивы, в правоохранительные органы, профсоюзные организации, съездить к нанимателю потерпевшего, опросить потерпевшего и других участников или очевидцев несчастного случая.


14:44 23/12/2017






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