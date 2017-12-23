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Фирма из Пакистана хочет производить в Гродно мединструменты

Производство гродненскими предприятиями хирургических инструментов по заказу пакистанской фирмы обсудили в СЭЗ «Гродноинвест». Встреча с главой пакистанской компании состоялась в среду, 20 октября.


В ходе делового визита бизнесмены из Исламской Республики Пакистан посетили производства предприятий-резидентов СЭЗ — ОАО «Радиоволна» и ООО «Биоком Технология». Итогом встречи стало решение пакистанской стороны о повторном визите в феврале 2018 года, рассказали в СЭЗ «Гродноинвест», сообщает "Вечерний Гродно".
14:09 23/12/2017






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