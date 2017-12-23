В БНТУ появилась специализация «Криптовалюты и деривативы»

Среди тем, которые обещают раскрыть в специализации «Криптовалюты и деривативы»:





Операции с криптовалютами;





Операции с фьючерсами криптовалют;





Использование технологии блокчейн;





ICO как альтернатива IPO.





Отбирают на программу по собеседованию, а претендовать на место могут специалисты с высшим образованием и студенты старших курсов. Подробности о курсе и преподавателях пока не озвучивались.