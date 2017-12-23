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В БНТУ появилась специализация «Криптовалюты и деривативы»

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ объявил о начале набора желающих получить знания в области криптоэкономики. В рамках специальности «Операции с ценныи бумагами» желающих обещают обучить работе с современными криптовалютами и традиционными инвестиционными инструментами.


Среди тем, которые обещают раскрыть в специализации «Криптовалюты и деривативы»:

Операции с криптовалютами;

Операции с фьючерсами криптовалют;

Использование технологии блокчейн;

ICO как альтернатива IPO.

Отбирают на программу по собеседованию, а претендовать на место могут специалисты с высшим образованием и студенты старших курсов. Подробности о курсе и преподавателях пока не озвучивались.
NN.by
13:49 23/12/2017






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