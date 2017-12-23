В БНТУ появилась специализация «Криптовалюты и деривативы»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ объявил о начале набора желающих получить знания в области криптоэкономики. В рамках специальности «Операции с ценныи бумагами» желающих обещают обучить работе с современными криптовалютами и традиционными инвестиционными инструментами.
Среди тем, которые обещают раскрыть в специализации «Криптовалюты и деривативы»:
Операции с криптовалютами;
Операции с фьючерсами криптовалют;
Использование технологии блокчейн;
ICO как альтернатива IPO.
Отбирают на программу по собеседованию, а претендовать на место могут специалисты с высшим образованием и студенты старших курсов. Подробности о курсе и преподавателях пока не озвучивались.
13:49 23/12/2017
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