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В крупных районных центрах Беларуси появятся технопарки

В Беларуси подготовлен проект указа по стимулированию развития технопарков. В крупный районных центрах вскоре появятся собственные технопарки, сообщил в пятницу,22 декабря, зампред Государственного комитета по науке и технологиям Андрей Косовский.


Чиновник рассказал, что проект указа по стимулированию развития технопарков в Беларуси уже готов. Документ предусматривает формирование у них целевых фондов, возможность применения гибкой арендной политики, освобождение резидентов технопарков, реализующих проекты в рамках госпрограммы инновационного развития, от таможенных пошлин и ввозного НДС.
 
Также Андрей Косовский сообщил, что они начали работу по формированию инновационных площадок в крупных районных центрах Беларуси. Технопарки уже функционируют в Новополоцке и Пинске, и в скором времени они появятся в Орше, Борисове и Бобруйске.
 
В ГКНТ отмечают, что за последние 5 лет количество рабочих мест в технопарках выросло с 600 до 1500 человек, то есть более чем в два раза. Аналогичную динамику демонстрирует и рост объема производства инновационной продукции, пишет БелТА.

13:19 23/12/2017






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