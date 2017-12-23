В крупных районных центрах Беларуси появятся технопарки

Чиновник рассказал, что проект указа по стимулированию развития технопарков в Беларуси уже готов. Документ предусматривает формирование у них целевых фондов, возможность применения гибкой арендной политики, освобождение резидентов технопарков, реализующих проекты в рамках госпрограммы инновационного развития, от таможенных пошлин и ввозного НДС.

Также Андрей Косовский сообщил, что они начали работу по формированию инновационных площадок в крупных районных центрах Беларуси. Технопарки уже функционируют в Новополоцке и Пинске, и в скором времени они появятся в Орше, Борисове и Бобруйске.