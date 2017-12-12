Опубликованный текст декрета о ПВТ 2.0 вскрыл его подводные камни

Примечательно, что, согласно декрету, будет создан наблюдательный совет, состав которого утверждает лично президент и который будет следить за выполнением резидентами Парка высоких технологий норм декрета.





В случае их невыполнения юрлицо или ИП, которые являются резидентами ПВТ, утрачивают право на льготы за весь год, в котором допущено нарушение, и обязаны уплатить за этот период налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет без использования льгот, право на которые они потеряют.





При этом к ним будут применены меры ответственности за неуплату, неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин), нарушение установленного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) и начислены пени согласно налоговому законодательству.