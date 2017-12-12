Опубликованный текст декрета о ПВТ 2.0 вскрыл его подводные камни
На сайте президента Беларуси опубликован Декрет № 8 "О развитии цифровой экономики", подписанный глава государства 21 декабря. Как отметили в Администрации президента, документ создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века.
Примечательно, что, согласно декрету, будет создан наблюдательный совет, состав которого утверждает лично президент и который будет следить за выполнением резидентами Парка высоких технологий норм декрета.
В случае их невыполнения юрлицо или ИП, которые являются резидентами ПВТ, утрачивают право на льготы за весь год, в котором допущено нарушение, и обязаны уплатить за этот период налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет без использования льгот, право на которые они потеряют.
При этом к ним будут применены меры ответственности за неуплату, неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин), нарушение установленного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) и начислены пени согласно налоговому законодательству.
13:14 23/12/2017
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