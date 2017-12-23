В Гродно появится первый McDonald’s
Гродненский предприниматель Станислав Семашко на улице Калючинской в здании 1885 года постройки намерен резместить торгово-выставочный центр. На третьем этаже здания разместяться гостиничные номера, на втором — офисные помещения.Первый этаж планируется отдать под первый в Гродно ресторан быстрого питания McDonald’s.
В настоящее время в здании идут отделочные работы.
Как сообщает «Гродненская правда», компания «МакДональдс» намеревалась еще в 2014 году открыть в Гродно первый ресторан. Гродненский горисполком предложил места размещения, однако они не подошли компании.
Компания «МакДональдс» — американская корпорация, имеющая одну из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. Количество ресторанов по всему свету составляет около 33 тысяч. На рынке Беларуси компания «МакДональдс» начала работу в декабре 1996 года. На данный момент работает семь ресторанов «МакДональдс» в Минске. Первым областным центром, в котором был открыт ресторан данной сети будет Витебск.
13:08 23/12/2017
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