Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Что пишут мировые СМИ о «революционном» декрете «О развитии цифровой экономики»

Документ упрощает работу и вводит льготы для резидентов Парка высоких технологий, а также регулирует вопросы с оборотом криптовалют.

 



Что пишут мировые СМИ о «революционном» декрете «О развитии цифровой экономики»
Коллаж: Госновости

Мировые СМИ не оставили это событие без внимания. Мы нашли три заголовка, отражающие реакцию медиарынка на декрет «О развитии цифровой экономики».

 

Bloomberg.com в статье «Последний диктатор Европы хочет сделать из Беларуси криптохаб» обращает внимание на новый статус криптовалюты в Беларуси и технологию блокчейн.

 Что такое блокчейн и биткоин? Отвечают прохожие

 

 

Агентство Reuters.com вспомнило слова Лукашенко о том, что «интернет – это свалка», но похвалила за смелый шаг.

  

Американский телеканал cnbc.com опубликовал депешу информационного агентства AP с заголовком «Беларусь стремится стать лидером в области цифровых валют».

  

Глава Нацбанка о криптовалюте: Можете найманить или купить… Кто хочет играться, пусть играется 



Источник:belsat.eu
12:26 23/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё