Мировые СМИ не оставили это событие без внимания. Мы нашли три заголовка, отражающие реакцию медиарынка на декрет «О развитии цифровой экономики».

Bloomberg.com в статье «Последний диктатор Европы хочет сделать из Беларуси криптохаб» обращает внимание на новый статус криптовалюты в Беларуси и технологию блокчейн.

Что такое блокчейн и биткоин? Отвечают прохожие

Агентство Reuters.com вспомнило слова Лукашенко о том, что «интернет – это свалка», но похвалила за смелый шаг.

Американский телеканал cnbc.com опубликовал депешу информационного агентства AP с заголовком «Беларусь стремится стать лидером в области цифровых валют».

Глава Нацбанка о криптовалюте: Можете найманить или купить… Кто хочет играться, пусть играется



