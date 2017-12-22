Что пишут мировые СМИ о «революционном» декрете «О развитии цифровой экономики»
Документ упрощает работу и вводит льготы для резидентов Парка высоких технологий, а также регулирует вопросы с оборотом криптовалют.
Коллаж: Госновости
Мировые СМИ не оставили это событие без внимания. Мы нашли три заголовка, отражающие реакцию медиарынка на декрет «О развитии цифровой экономики».
Bloomberg.com в статье «Последний диктатор Европы хочет сделать из Беларуси криптохаб» обращает внимание на новый статус криптовалюты в Беларуси и технологию блокчейн.
Агентство Reuters.com вспомнило слова Лукашенко о том, что «интернет – это свалка», но похвалила за смелый шаг.
Американский телеканал cnbc.com опубликовал депешу информационного агентства AP с заголовком «Беларусь стремится стать лидером в области цифровых валют».
Глава Нацбанка о криптовалюте: Можете найманить или купить… Кто хочет играться, пусть играется
Источник:belsat.eu
12:26 23/12/2017
Загрузка...
Loading...
загружаются комментарии