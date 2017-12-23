Разовые премии, спекуляции на колбасе и просто – обычное мошенничество. Такими методами руководство некоторых белорусских предприятий стремится выполнить приказ Александра Лукашенко выйти на среднюю зарплату Br 1 000 по итогам декабря.

На госпредприятия поступило циркулярное письмо

В нем руководству государственных предприятий напоминается о персональной ответственности за исполнение поручения Лукашенко увеличить зарплаты в декабре. Правда, вслед за этим письмом появилось следующее, с подсказками, как этого можно достичь. Выдержки из письма цитирует интернет-издание naviny.by, которое говорит, что имеет документ в своем распоряжении, сообщает Белсат.

Ранее издание «Наша Нива» обнародовало письмо читателя, который сообщал, что на Борисовском «Агромаше» работникам половину рабочих дней оформляют как выходные за свой счет, хотя они в эти дни продолжают работать. А, согласно результатам месяца, платят как обычно.

Предприятия, которым доходы позволяют, выкручиваются разовыми премиями

Их представляют как новогодний подарок. Но по бумагам это – не подарок, а зарплата, так как с нее списывают налоги и выплаты в ФСЗН.

«Многие предприятия сейчас выплачивают премии, помощь. Например, Белкалий, Br 180 выплачивает каждому работнику. Азот, например, гродненский — Br 300», – рассказывает Сергей Антусевич, заместитель председателя Белорусского Независимого профсоюза

Креативный способ поднять зарплату нашло руководство МАЗа

Сначала там собирались выдать премию Br 50, но потом решили увеличить ее вдвое. Закупили на запланированную сумму по бартеру колбас и зефира за оптовый счет. А потом раздали их работникам, оформив вдвое дороже – по розничным ценам. С этого пищевого подарка также взимается налог как с заработной платы.

Независимые профсоюзы относятся к такой активности настороженно. С одной стороны, белорусские работники зарабатывают меньше, чем стоит их работа, – из-за неэффективного госаппарата и коррупции. Но административное увеличение зарплат, считают профсоюзы, грозит кризисом в недалеком будущем, как это уже бывало не раз.

Хотя последний рывок к заданной Br 1000 в месяц, нередко, выполняется при помощи ухищрений и приписок, зарплаты на МАЗе, например, в этом году действительно выросли более чем на 10%. Но, как результат, чистый убыток промышленных предприятий увеличился в этом году на четверть, сообщает Белстат.