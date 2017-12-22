UDF.BY узнал о парадоксах управления предприятиями в Брестской, Гродненской и Витебской областях.





Барановичи: работников сокращают, но ищут замдиректора по идеологии на зарплату в 1000 рублей





На Барановичском станкостроительном заводе (филиале ЗАО «Атлант») в последние месяцы под угрозой увольнения оказались порядка ста человек, рассказали UDF.BY работники одного из крупнейших предприятий города.





Происходит это вследствие того, что на производстве сокращают некоторые операции: у одних обязанностей прибавляется, у других – исчезают.





«Люди стоят на перепутье. Вместо прежнего рабочего места им либо предлагают другую постоянную низкооплачиваемую работу или вовсе чуть ли не ежедневно бросают на новый участок работы затыкать дыры. Часть людей в этой ситуации увольняется в поисках новой работы. Говорят, в ближайшее время вынуждены будут уйти около 100 человек», – рассказали на предприятии.





Интересно, что при этой ситуации в Барановичах по состоянию на начало декабря вакансия с самой высокой зарплатой была как раз на Станкостроительном заводе.





Как указывалось на сайте управления по труду, занятости и социальной защите филиалу «Атланта» требовался заместитель директора по идеологической работе. Зарплата – 1000 рублей.





Понимания такая ситуация у работников, естественно, не находит. Они вообще сомневаются, что такая должность необходима на заводе.





«Этот заместитель должен работать с персоналом, подыскивать кадры. Но у предыдущего руководителя такой работы видно не было. Он запомнился лишь пьянками и крутым кабинетом», – сказали рабочие.





Кстати, средняя зарплата на предприятии формально составляет около 800 рублей, но на деле большинство получает около 400.





Полоцк: некоторым выдали праздничные премии, но многих лишили традиционных





В ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в ноябре рабочим выдали премию к годовщине основания знаменитого предприятия. Однако как рассказал UDF.BY руководитель первички Свободного профсоюза Белорусского Виктор Стуков, в разговорах рабочие жалуются, что при этом количество тех, кого частично лишили обычных премий, выросло в несколько раз. При этом ежемесячная премия может составлять до половины зарплаты.





При этом ежемесячная премия может составлять около 30% зарплаты.





«Такая закономерность наблюдается регулярно. Видимо, для экономии средств рабочих с размытыми формулировками лишают месячных премий. К сожалению, работники не знают своих прав, положения о премировании в открытом доступе нет. Белорусские рабочие вообще не участвуют в установлении системы оплаты труда, прогосударственные профсоюзы своих функций не выполняют, – сказал UDF.BY Виктор Стуков. – Получается какая-то полурабская система: пришел на завод, сколько тебе решили заплатить – столько и получил. А начнешь задавать вопросы, сразу же попадешь в категорию нелояльных с соответствующими последствиями».





В сентябре средняя зарплата на «Полоцк-Стекловолокно» составляла около 800 рублей. В прошлом месяце зарплаты повысили на 11%. Однако, по словам Виктора Стукова, большинство работников получает около 500-600 рублей.





Лида: рабочие боятся, что к ним присоединят убыточное предприятие





В конце ноября работники «Лидастройконструкции» обратились на горячую линию ОНТ: последний расчет был у них в сентябре: все получили… по 30 рублей. Предприятие погрязло в долгах, счета его арестованы, а загрузка составляет всего 20%. Работникам (160 человек) уходить некуда: они живут в заводском общежитии с детьми.





Рабочие в регионах возмущены "нестандартными" действиями руководителей предприятий





Как стало известно UDF.BY, после резонансного сюжета работникам другого лидского предприятия, ПМК-169, сообщили, что проблемную структуру могут присоединить к ним. Там такая перспектива вызвала возмущение.





ПМК-169 недавно само переживало трудные времена, зарплаты там значительно упали, но предприятию все же удалось найти заказы, и доходы работников выросли. Присоединение к ним «Лидастройконструкции» означало бы, что зарплаты вновь могут рухнуть до 300 рублей.

«Нестандартные шаги руководства могут нас угробить», – отмечают рабочие.





Однако после недовольства работников в ПМК-169 их поспешили заверить, что планы властей изменились. Теперь в городе говорят, что «Лидастройконструкцию» могут присоединить к ОАО «Красносельскстройматериалы». В этом есть логика, поскольку производства могут дополнять друг друга: «Лидастройконструкция» специализирующееся на выпуске железобетонных изделий и конструкций.





Однако известно, что предприятие из Волковысского района по выпуску цемента само испытывает проблемы с загрузкой. Несмотря на вложенные в прошлом в модернизацию несколько сотен миллионов долларов, «Красносельскстройматериалы» не приносит должной прибыли. На днях министр строительства и архитектуры Анатолий Черный заявил, что предприятие могут приватизировать.





Будущее «Лидастройконструкции» по-прежнему туманно. Лидские власти в декабре приняли решение не применять к предприятию повышающий коэффициент к ставкам земельного налога и налога на недвижимость, но вряд ли это кардинально изменит ситуацию.