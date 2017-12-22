Нафтогаз выиграл суд против Газпрома в Стокгольме: подробности

Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НАК.





В компании сообщили, что арбитражный суд полностью отклонил требования Газпрома по положению "бери или плати" на сумму $56 млрд за 2009-2017 гг.

Кроме того, Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз в соответствии с его фактических потребностей в импорте газа.





Цена газа, полученного Нафтогазом во втором квартале 2014 года, снижена на 27% с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.





Также сообщается, что благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил $1,8 млрд на газе, приобретенном в 2014-2015 гг.





"Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам", - отмечают в компании





Нафтогаз оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа.





Нафтогаз требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту - решение ожидается 28 февраля 2018 года.









Напомним, что между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы два производства по каждому из этих контрактов.





Положение "бери или плати"





Контракт предусматривает обязанность Нафтогаза платить за +41,6 млрд кубометров газа в год, независимо от того, отбирает компания эти объемы или нет. В Нафтогазе пояснили, что с учетом 2017 года, требования Газпрома по этому положению контракта на конец текущего года составили бы более $56 млрд (включая проценты). В отдельном решении от 31 мая 2017 суд отказал Газпрому в удовлетворении этих требований.





"Несмотря на публичную риторику Газпрома и некоторых комментаторов, которые называли отдельное решение "предварительным", сам факт подачи апелляции на это решение со стороны Газпрома должен свидетельствовать о том, что оно окончательное по отдельным вопросам, и именно этими решениями очевидно недоволен Газпром. С учетом объемов 2017 года Нафтогазу удалось избавиться от обязательства выплачивать Газпрому $56 млрд за газ, который Нафтогазу был ненужным и который он не получал", - отметил главный коммерческий директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.





На 2018-2019 годы, до завершения действия контракта, Нафтогаз требует привести это положение в соответствие с европейским законодательством о защите конкуренции, в результате чего контрактные объемы газа будут кардинально уменьшены - с 52 млрд кубометров в год до уровня, при котором они не будут превышать 50% от фактических потребностей Нафтогаза в импортируемом газе, отметили в компании. Таким образом, Нафтогаз сможет избежать необходимости платить около $28 млрд в 2018-2019 годах ожидаемой разницы между реальными потребностями Нафтогаза и стоимостью объемов газа, которые предусматривались по контракту.





Цена на газ





В арбитражном производстве Нафтогаз требует пересмотреть контрактную цену.





По уже вынесенным отдельным решениям арбитража пересмотр цены охватывает период с определенной даты во II квартале 2014 года. Учитывая удельный вес в соответствующих объемах импортируемого газа, наиболее значимым для пересмотра цены является именно второй квартал 2014 года, когда контрактная цена составляла $485 за тыс. кубометров, пояснили в Нафтогазе.





Позиции сторон в производстве по контракту на транзит газа





В отличие от арбитражного производства по контракту на поставку газа, где позиция Нафтогаза является, прежде всего, оборонительной, в производстве по контракту на транзит Нафтогаз занимает наступательную позицию.





Нафтогаз может получить до $16 млрд (включая проценты) по 2009-2017 годы, и ожидаемые дополнительные доходы от транзита на уровне $7,9 млрд за 2018-2019 годы, если арбитраж применит к контракту украинское энергетическое законодательство.





"Для этого необходимо, чтобы суд согласился с позицией Нафтогаза, что это законодательство является обязательным по отношению к контракту, соответствует европейскому энергетическому законодательству и поэтому должно быть применено к данному контракту, несмотря на то, что контрактом предусмотрено применение права Швеции. Также для этого необходимо, чтобы арбитраж не согласился с позицией противоположной стороны, что Украина не смогла должным образом внедрить Третий энергетический пакет ЕС на украинском рынке природного газа", - пояснили в компании.





Также отмечается, что отделение оператора украинской ГТС (анбандлинг) также зависит от применения арбитражем украинского законодательства, так как по транзитному контракту непосредственно Нафтогаз предоставляет Газпрома услуги по транзиту, и его права и обязательства по этому контракту не могут быть переданы единому газотранспортному оператору.