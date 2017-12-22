Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Нафтогаз выиграл суд против Газпрома в Стокгольме: подробности

НАК Нафтогаз Украины выиграла арбитраж против российского Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе НАК.

В компании сообщили, что арбитражный суд полностью отклонил требования Газпрома по положению "бери или плати" на сумму $56 млрд за 2009-2017 гг.
Кроме того, Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз в соответствии с его фактических потребностей в импорте газа.

Цена газа, полученного Нафтогазом во втором квартале 2014 года, снижена на 27% с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.

Также сообщается, что благодаря пересмотру контрактной цены Нафтогаз сэкономил $1,8 млрд на газе, приобретенном в 2014-2015 гг.

"Арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам", - отмечают в компании

Нафтогаз оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более $75 млрд за весь срок действия контракта на поставку газа.

Нафтогаз требует до $16 млрд в арбитраже по транзитному контракту - решение ожидается 28 февраля 2018 года.


Напомним, что между Нафтогазом и Газпромом действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы два производства по каждому из этих контрактов.

Положение "бери или плати"

Контракт предусматривает обязанность Нафтогаза платить за +41,6 млрд кубометров газа в год, независимо от того, отбирает компания эти объемы или нет. В Нафтогазе пояснили, что с учетом 2017 года, требования Газпрома по этому положению контракта на конец текущего года составили бы более $56 млрд (включая проценты). В отдельном решении от 31 мая 2017 суд отказал Газпрому в удовлетворении этих требований.

"Несмотря на публичную риторику Газпрома и некоторых комментаторов, которые называли отдельное решение "предварительным", сам факт подачи апелляции на это решение со стороны Газпрома должен свидетельствовать о том, что оно окончательное по отдельным вопросам, и именно этими решениями очевидно недоволен Газпром. С учетом объемов 2017 года Нафтогазу удалось избавиться от обязательства выплачивать Газпрому $56 млрд за газ, который Нафтогазу был ненужным и который он не получал", - отметил главный коммерческий директор группы Нафтогаз Юрий Витренко.

На 2018-2019 годы, до завершения действия контракта, Нафтогаз требует привести это положение в соответствие с европейским законодательством о защите конкуренции, в результате чего контрактные объемы газа будут кардинально уменьшены - с 52 млрд кубометров в год до уровня, при котором они не будут превышать 50% от фактических потребностей Нафтогаза в импортируемом газе, отметили в компании. Таким образом, Нафтогаз сможет избежать необходимости платить около $28 млрд в 2018-2019 годах ожидаемой разницы между реальными потребностями Нафтогаза и стоимостью объемов газа, которые предусматривались по контракту.

Цена на газ

В арбитражном производстве Нафтогаз требует пересмотреть контрактную цену.

По уже вынесенным отдельным решениям арбитража пересмотр цены охватывает период с определенной даты во II квартале 2014 года. Учитывая удельный вес в соответствующих объемах импортируемого газа, наиболее значимым для пересмотра цены является именно второй квартал 2014 года, когда контрактная цена составляла $485 за тыс. кубометров, пояснили в Нафтогазе.

Позиции сторон в производстве по контракту на транзит газа

В отличие от арбитражного производства по контракту на поставку газа, где позиция Нафтогаза является, прежде всего, оборонительной, в производстве по контракту на транзит Нафтогаз занимает наступательную позицию.

Нафтогаз может получить до $16 млрд (включая проценты) по 2009-2017 годы, и ожидаемые дополнительные доходы от транзита на уровне $7,9 млрд за 2018-2019 годы, если арбитраж применит к контракту украинское энергетическое законодательство.

"Для этого необходимо, чтобы суд согласился с позицией Нафтогаза, что это законодательство является обязательным по отношению к контракту, соответствует европейскому энергетическому законодательству и поэтому должно быть применено к данному контракту, несмотря на то, что контрактом предусмотрено применение права Швеции. Также для этого необходимо, чтобы арбитраж не согласился с позицией противоположной стороны, что Украина не смогла должным образом внедрить Третий энергетический пакет ЕС на украинском рынке природного газа", - пояснили в компании.

Также отмечается, что отделение оператора украинской ГТС (анбандлинг) также зависит от применения арбитражем украинского законодательства, так как по транзитному контракту непосредственно Нафтогаз предоставляет Газпрома услуги по транзиту, и его права и обязательства по этому контракту не могут быть переданы единому газотранспортному оператору.  

19:52 22/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё