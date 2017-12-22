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Иностранные СМИ: Бывший менеджер колхоза хочет запустить глобальный криптоцентр

22 декабря президент Беларуси подписал декрет о развитии цифровой экономики, который легализовал криптовалюту в стране. Событие не осталось не замеченным в мировых СМИ, Кyky.org предлагает посмотреть, что про нас написали за границей.

Bloomberg.com выпустил материал под заголовком «Последний диктатор Европы хочет запустить глобальный криптоцентр», в котором говорится, что Александр Лукашенко, который много лет трудился под званием последнего диктора Европы, делает ставку на новый блестящий образ. Мол, он подписал указ в попытке превратить Беларусь в международную техническую гавань. «Беларусь стремится извлечь выгоду из процветающей технологической индустрии, которая появилась в последние годы, когда молодые программисты создали продукты, привлекающие людей, которые живут далеко за пределами бывшей советской республики», – пишет издание, а затем перечисляет успешные беларуские стартапы и компании: World of Tanks, Viber и другие.

Ndtv.com: «Как еще одна страна дает легитимность биткоинам». Этот материал начинается с рассказа о том, как сильно упал биткоин, а Беларусь – его легализовала. Затем идет речь про то, что этим Декретом Лукашенко стремиться простимулироваться рост частного бизнеса и «привлечь иностранные инвестиции путем либерализации части его экономики в советском стиле». Затем журналисты цитируют нашего президента, ссылаясь на БелТА. И продолжают: «Беларусь – бывшая советская республика, зажатая между Россией и Европейским союзом, отягощенная бюрократией и неэффективными государственными предприятиями, зависящая от российских денег и субсидий. Но Лукашенко, бывший менеджер колхоза, который когда-то называл интернет «мусором», внедрил реформы для улучшения делового климата и восстановления экономики после рецессии в 2015 и 2016 годах». А дальше и здесь идет перечисление наших крутых компаний.

19:38 22/12/2017






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