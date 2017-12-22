Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS iPhone Android Facebook Vkontakte Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2018 Шпиономания Реформа образования Дедовщина в армии Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Мавроди высмеял держателей биткоинов

Известный финансовый комбинатор, основатель классической финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди в Twitter "подколол" инвесторов в биткоин и в очередной раз заверил публику в надежности собственной криптовалюты под названием «Мавро» (Mavro).

В пятницу, 22 декабря, весь рынок криптовалют демонстрирует рекордное падение. На момент написания этой заметки биткоин падает на 24 процента: в район 12 300 долларов, Ethereum — на 28 процентов: до 580 долларов, Bitcoin Cash — на 39 процентов: до 2043 долларов, Litecoin — на 31 процент: до 212 долларов.

Мавроди спрогнозировал «апокалипсис» на рынке криптовалют в среду, 20 декабря. «Настало время перемен! Мы можем сделать очень много! Финансовый апокалипсис неизбежен!» — указывалось на сайте компании.

Мавроди создал финансовую пирамиду МММ в 1992 году. Она быстро стала популярной и наиболее крупной среди своих аналогов на российской территории. Доход ее пайщикам выплачивался из взносов нововступивших, а когда их поток перестал расти, соответственно начались и невыплаты. Общее число обманутых вкладчиков МММ достигает 10 - 15 миллионов человек.

Источник: haqqin.az
19:27 22/12/2017






Загрузка...
Loading...


загружаются комментарии
Блоги
Артем Агафонов
От поражения 19 декабря оппозиция так и не...
Анатолий Лебедько
Cамые яркие события политического календаря
Владимир Подгол
Новая европейская ценность «мордобойный» стиль...
Павел Знавец
Водевиль от "бабы Лиды".(окончание)
Павел Севярынец
СТАГОДДЗЕ БХД. Аднаўленне партыі
Ольга Кравчук
Если мы уйдём отсюда - то оставим за собой...


Особое мнение


© 2005 - 2017 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё