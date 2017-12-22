Мавроди высмеял держателей биткоинов

В пятницу, 22 декабря, весь рынок криптовалют демонстрирует рекордное падение. На момент написания этой заметки биткоин падает на 24 процента: в район 12 300 долларов, Ethereum — на 28 процентов: до 580 долларов, Bitcoin Cash — на 39 процентов: до 2043 долларов, Litecoin — на 31 процент: до 212 долларов.





Мавроди спрогнозировал «апокалипсис» на рынке криптовалют в среду, 20 декабря. «Настало время перемен! Мы можем сделать очень много! Финансовый апокалипсис неизбежен!» — указывалось на сайте компании.





Мавроди создал финансовую пирамиду МММ в 1992 году. Она быстро стала популярной и наиболее крупной среди своих аналогов на российской территории. Доход ее пайщикам выплачивался из взносов нововступивших, а когда их поток перестал расти, соответственно начались и невыплаты. Общее число обманутых вкладчиков МММ достигает 10 - 15 миллионов человек.