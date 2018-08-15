Вячеслав Глеб завершил карьеру

Об этом сообщает Прессбол





Вячеслав Глеб – воспитанник минского «Динамо». В 18 лет по рекомендации старшего брата Александра форвард уехал в «Штуггарт». После него выступал за «Гамбург», «Грассхоппер», «МТЗ-Рипо», «Шанхай Шэньхуа», «Шэньчжэнь Руби», «Франкфурт», минское «Динамо», «Гомель», «Каллони», «Торпедо-БелАЗ», «Крумкачы» и «Неман».





Этот сезон Глеб начинал в «Немане», за который из-за травм провел всего 3 матча в высшей лиге и забил 1 гол.







