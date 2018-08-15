Как пишет издание Focus , Альфонс Гёрман считает, что бойкот "не исключен, если ситуация будет развиваться так, как это недавно произошло".





Гёрман также заявил, что события в Беларуси "беспокоят, поэтому мы будем и впредь внимательно следить за ними".





При этом Немецкий олимпийский комитет, отметил его руководитель, придерживается мнения, что "бойкот не является хорошим инструментом", он "может использоваться только там, где существуют абсолютно неприемлемые условия".







