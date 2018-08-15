Ответ на "дело БелТА": немецкий олимпийский комитет пригрозил Беларуси бойкотом Евроигр
Президент Немецкого олимпийского комитета (DOSB) Альфонс Гёрман не исключает бойкота Европейских игр-2019 в Минске, о чем он заявил в интервью немецкому радио Deutschlandfunk, которое сегодня цитируют немецкие СМИ.
Как пишет издание Focus, Альфонс Гёрман считает, что бойкот "не исключен, если ситуация будет развиваться так, как это недавно произошло".
Гёрман также заявил, что события в Беларуси "беспокоят, поэтому мы будем и впредь внимательно следить за ними".
При этом Немецкий олимпийский комитет, отметил его руководитель, придерживается мнения, что "бойкот не является хорошим инструментом", он "может использоваться только там, где существуют абсолютно неприемлемые условия".
Это касается нынешней Беларуси, которая в течение 24 лет находится под авторитарным правлением Александра Лукашенко, отмечают немецкие СМИ. Последние аресты белорусских журналистов осудила ОБСЕ и другие международные организации, передает радио Свабода.
10:28 15/08/2018
‡агрузка...