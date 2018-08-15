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Итальянский вратарь чудом спасся при обрушении моста в Генуе

Бывший голкипер «Кальяри» и юношеской сборной Италии по футболу Давиде Капелло мог погибнуть при обрушении автомобильного моста Моранди в Генуе, сообщает «Советский спорт».


Трагедия произошла 14 августа. По словам Капелло, он был в это время в эпицентре происшествия, которое унесло жизни минимум 35 человек.

«Это чудо, что я жив. Я ехал в Геную и был на мосту. Сначала я услышал шум, потом все рухнуло. Моя машина опустилась на 30 метров и застряла между колоннами и щебнем. Невероятно, но у меня ни царапины.

Я просто ехал через этот мост, он один из самых загруженных в стране. Я видел, как дорога просто провалилась передо мной, это был шок. Я не знаю, как мою машину не раздавило», — приводит слова итальянца Football Italia.



09:31 15/08/2018






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