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Алексей Бага: на сегодня БАТЭ тянут всего-навсего 14 человек

И. о. главного тренера БАТЭ Алексей Бага на пресс-конференции по окончании ответного матча третьего квалификационного раунда против "Карабаха" (1:1) рассказал о потенциальных новичках команды и ожиданиях от двухраундового противостояния с ПСВ.


Вы утверждали, что после матча с "Карабахом" расскажете о новичках: кто эти люди? Зависело ли их приглашение от успешности противостояния с азербайджанцами?

Прохождение квалификации всегда несет свои бонусы. А наши потенциальные новобранцы — это ребята из атакующей линии. Не хотелось раньше времени называть их фамилии. Есть маленькие технические нюансы, этому препятствующие. Но футболисты уже прошли медосмотр и готовы влиться в коллектив. Может, не сегодня так завтра подпишут контракты. При этом бешеном рынке конкуренции мы все равно как-то пытаемся тягаться, барахтаться и искать исполнителей для усиления состава. На сегодняшний день БАТЭ тянут всего-навсего 14 человек. А еще надо учитывать и Лигу наций, и интересы сборной, куда будут привлекаться борисовчане. Так что мы должны иметь полную заявку.

Чего в целом ждете от противостояния с ПСВ?
Бокальчик светлого вкрутить после него. Но это шутка, конечно. А если серьезно — тяжелейших игр против гранда голландского футбола.

Реально ли в кратчайшие сроки новичкам влиться в коллектив?
Они играли за свои клубы буквально несколько дней назад. Единственное, что может создать трудности, — дальняя дорога и перелет. Правда, если надо, заберем у них паспорта — будут тренироваться и днем, и ночью. А когда увидят "Филлипс-Арену", побегут еще быстрее.

Глеб сыграл лучший матч за БАТЭ?
Такие эпитеты не применял бы. У него великая карьера, им были сыграны великие матчи. Он был примером в тренировочном процессе, но то одно, то другое зачастую мешало показывать лучший футбол. Временами Саша играл не очень ярко, но сегодня — еврокубок, а это всегда адреналин, полные трибуны. Да, возможно, это был и лучший матч Глеба. Сегодня он нам помог и внес реальный вклад в победу.


pressball.by
08:35 15/08/2018






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