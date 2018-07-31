Азаренко выбыла из турнира в Цинциннати, уступив 5-й ракетке мира

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В матче 2-го круга основной сетки Виктория Азаренко (№ 87 WTA) проиграла 5-й ракетке мира Каролин Гарсии из Франции — 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.





В первом сете Азаренко лидировала со счетом 2:0, во втором — 5:3, однако в обоих случаях растеряла перевес.





В стартовом матче Азаренко взяла верх над испанкой Карлой Суарес Наварро.





Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 34 WTA) в матче 1-го круга основной сетки в трех сетах обыграла британку Йоханну Конту (№ 39 WTA). Во 2-м круге соперницей Арины Соболенко будет Каролина Плишкова (№ 8 WTA, Чехия).





В случае успешного преодоления 2-го круга в 3-м раунде Соболенко сыграет против Каролин Гарсии, пишет sport.tut.by.





А вот Александра Саснович не сумела пробиться во 2-й круг, уступив накануне в трех сетах Виктории Кужмовой (№ 56 WTA) из Словакии. Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати через квалификацию, в решающем отборочном матче одолев другую белоруску Веру Лапко.





В 2013 году Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Цинциннати, обыграв в финале американку Серену Уильямс — 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).



