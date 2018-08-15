У БАТЭ будет европейская осень. . Итожим непростое противостояние с чемпионом Азербайджана в компании с тренером молодежной сборной страны Дмитрием Ровнейко:









– Во-первых, хочется поздравить тренерский штаб, футболистов БАТЭ, а также поклонников клуба и всех белорусских болельщиков с еврокубковой осенью. Борисовчане приучили нас, наверное, даже разбаловали постоянным участием в группой стадии престижнейших еврокубковых турниров. Обычно я нейтрально наблюдаю за матчами, но всегда сильно переживаю за наши команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Противостояние БАТЭ с «Карабахом» не стало исключением.





На моей памяти у БАТЭ еще не было легких матчей в европейских квалификациях Ретвит





– Сильно переживали, глядя встречу на «Борисов-Арене»?





– На моей памяти у БАТЭ еще не было легких матчей в европейских квалификациях. Все игры были на тоненького и держали в напряжении до самого конца. Рад, что сейчас ребята дотерпели и вышли в плей-офф Лиги чемпионов.





– За БАТЭ стало особенно боязно в концовке первого тайма, когда защита «желто-синих» начала пропускать атаку за атакой. Согласны?





– Когда я комментировал матч БАТЭ с «Карабахом», который проходил в Баку, отмечал силу соперника борисовчан. Нужно понимать, у «Карабаха» действительно сильный подбор исполнителей, обладающих высоким мастерством. Обращал на это внимание еще тогда. Вообще, респект БАТЭ еще за первую встречу, когда команда сыграла очень организованно. Примерно то же самое Алексей Бага требовал от подопечных и в ответном поединке. Наши футболисты здорово накрывали соперников и порой классной прессинговали. Это привело к голам в первых таймах в обеих встречах.





– Показалось, БАТЭ выбрал один и тот же план на игру и в Баку, и в Борисове.





– В обоих матчах на поле вышел один и тот же состав. Просто не было смысла что-то менять, если все живы-здоровы. Все футболисты справились с нагрузками и провели качественные матчи что в Азербайджане на жаре, что на «Борисов-Арене». Правда, концовки встреч получились нервными для болельщиков из-за того, что в игру включались индивидуально сильные футболисты «Карабаха». Чего скрывать, соперники БАТЭ нередко обыгрывали наших футболистов один в один, но в такие моменты здорово работала подстраховка. Я не увидел особо опасных моментов у «Карабаха».





В матче на «Борисов-Арене» нужно отдать должное нашим ребятам. Они с самого начала здорово включались в игру. Причем скорость футболистов атаки БАТЭ была выше скорости обороны «Карабаха». За счет этого удавалось создавать зоны для вбегания. Показательный момент случился в первом тайме, когда Иванич ворвался в свободную зону, а Сигневич убежал от защитников. К сожалению, не удалось реализовать этот момент.





– Зато чуть позже забил Иванич. Причем снова после неточной передачи защитника «Карабаха».





– Я бы не стал говорить, что этот гол привезли защитники. Нужно отметить как грамотно включаются в прессинг футболисты БАТЭ. Они не делают это постоянно, а выжидают момент и создают давление. Это привело к голу и в первой игре. По-моему, во вторник ошибся тот же защитник «Карабаха».





– Самое примечательное, что давление создает Сигневич. Вы понимаете, почему этот нападающий приносит много пользы БАТЭ, но умудряется промахиваться из убойных позиций?





– Давайте отметим, что большинство моментов Сигневич создает себе сам. Он полностью отдается борьбе. В обоих матчах против «Карабаха» Николай выиграл много верховой борьбы. На «Борисов-Арене» он немного не дотянулся до мяча в первом тайме, а затем не попал в створ после подачи Стасевича со штрафного. На мой взгляд, в эпизоде со вторым моментом не было положения «вне игры». Мне импонирует манера игры Сигневича, который классно открывается и серьезно напрягает защитников. Его эмоции придают импульс команде, если бы вдобавок он имел хорошую статистику, то уже уехал бы в сильный чемпионат. В каждой встрече у него есть моменты, надеюсь, Николай начнет забивать. Хочется, чтобы «проклятье» закончилось уже в противостоянии с ПСВ:).





– Согласитесь, начало второго тайма для БАТЭ получилось очень нервным. Гол в ворота Щербицкого назревал. Причем пришел после очередной ошибки Максима Володько…





– Максим провел очень хороший матч в Баку: выиграл все единоборства и вверху, и внизу, но в ответном матче штаб «Карабаха» решил грузить мяч верхом в его зону. В первом тайме Максим допустил несколько оплошностей, а затем родился гол. Безусловно, Володько недоработал в том моменте, но, на мой взгляд, центральные защитники должны были страховать этот сброс. Правда, такой короткий пас тяжело прочитать. Не буду отрицать, гол назревал. Самое удивительное, после пропущенного мяча БАТЭ успокоился, «Карабах» не смог создать ничего опасного.

– Вы заметили какие-то перестроения от Алексея Баги после мяча «Карабаха»?





– Вышел Александр Глеб, который добавил свежести. Он здорово цеплялся за мяч и разворачивал атаки. Саша здорово вошел в игру, а затем случилось абсолютно заслуженное удаление форварда «Карабаха». Получить две желтые карточки за единоборства – нехарактерная ситуация для нападающего. После этого БАТЭ грамотно доиграл матч по счету.





– Кстати, в первом матче с «Карабахом» у Глеба не получалось практически ничего, а сейчас он смотрелся очень здорово. Почему так произошло?





– Любому футболисту было бы очень сложно войти в игру, которая была в Азербайджане. В Баку было очень жарко, поэтому в концовке встречи футболисты БАТЭ были очень уставшими. Плюс «Карабаху» нужно было отыгрываться. Даже свежему игроку тяжело войти в поединок, когда у партнеров нет сил бежать. Сейчас футболисты БАТЭ были свежее, поэтому Александр смотрелся здорово. Хотя не сказал бы, что он провалил первый матч с «Карабахом».





Правда, больше всех футболистов БАТЭ выделялся Игорь Стасевич. Сейчас он находится в великолепной форме. На поле это настоящий капитан команды! Оба поединка с «Карабахом» Игорь провел на очень высоком уровне.





– После жеребьевки многие расстроились, что БАТЭ достался «Карабах». Показалось, штаб Алексея Баги полностью переиграл своих коллег из Азербайджана.





– Я смотрел матч «Карабаха» с «Кукеси». Албанцы пытались высоко встречать соперников, оставляя большую зону между вратарем и защитниками. В эту зону здорово закидывал мяч испанец Кинтана, который обладает классной передачей левой. Тренерский штаб БАТЭ сделал соответствующие выводы. Также команда Баги обратила внимание, что «Карабах» постоянно выходит из обороны в атаку за счет средних и коротких передач, поэтому в нужные моменты борисовчане начинали играть в давление. Если прессинг в средней зоне не проходил, БАТЭ откатывался на свою половину поля и компактно играл сзади. Плюс «желто-синие» здорово разыграли стандарты. Речь о моментах у Филипенко и Сигневича. Однозначно, тренерский штаб Баги превзошел визави, хотя изначально шансы на успех были 50 на 50.





– Как оцениваете шансы БАТЭ в противостоянии с ПСВ?





– Мы привыкли оценивать соперников белорусских клубов в еврокубках по бюджетам и трансферной стоимости футболистов. Но даже по одной игре «Динамо» с «Зенитом» можно видеть, что в футбол играют не имена. Если БАТЭ сыграет с ПСВ в своем стиле, можно рассчитывать на группу Лиги чемпионов. Почему нет? Борисовчане умеют играть важные матчи, поэтому шансы по-прежнему 50 на 50.







