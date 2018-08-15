Стали известны даты и время проведения матчей БАТЭ - ПСВ в Лиге чемпионов
В раунде плей-офф Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с чемпионом Нидерландов ПСВ.
Первый матч БАТЭ проведет во вторник, 21 августа, на «Борисов-Арене». Ответный матч пройдет в среду 29 августа
Обе игры начнутся в 22.00 по белорусскому времени - здесь правила игры определяет УЕФА,
В случае победы БАТЭ сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Если проиграет, то будет играть в групповом турнире Лиги Европы.
Первый раз в групповой турнир ЛЧ БАТЭ вышел 10 лет назад, и с тех пор пять раз выступал там, и трижды в ЛЕ.
07:25 15/08/2018
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