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Стали известны даты и время проведения матчей БАТЭ - ПСВ в Лиге чемпионов

В раунде плей-офф Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с чемпионом Нидерландов ПСВ.

Первый матч БАТЭ проведет во вторник, 21 августа, на «Борисов-Арене». Ответный матч пройдет в среду 29 августа

Обе игры начнутся в 22.00 по белорусскому времени - здесь правила игры определяет УЕФА, сообщает официальный сайт белорусского клуба.



В случае победы БАТЭ сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Если проиграет, то будет играть в групповом турнире Лиги Европы.

Первый раз в групповой турнир ЛЧ БАТЭ вышел 10 лет назад, и с тех пор пять раз выступал там, и трижды в ЛЕ.

07:25 15/08/2018






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