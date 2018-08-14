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«Карабах» пройден. БАТЭ вышел в еврокубковую осень

Борисовский БАТЭ провел ответный матч третьего раунда Лиги чемпионов. Неделю назад в Баку белорусы победили со счетом 1:0, хотя безусловным фаворитом игры считался «Карабах».

«Карабах» пройден. БАТЭ вышел в еврокубковую осень
Фото: Дарья Бурякина, Tut.by
Перед борисовской встречей расклады были такие, что БАТЭ удовлетворял любой не пройгрыш, а «Карабаха» фактически любая победа, пишет "Наша Нива".

«Борисов-Арена» была заполнена процентов на 90%, на пустые места посадили солдат из Печей. Азербайджанская поддержка «Карабаха» была солидной: свыше сотни человек на гостевом секторе, а еще одиночные болельщики разбросаны на трибунах.

БАТЭ очень уверенно провел первый тайм, что вылилось в забитый мяч, который на 20-й минуте игры оформил Мирко Иванич. Произошло это после школярской ошибки защиты «Карабаха». Шанс забивать еще раньше имел Сигневич.

А вот ближе к перерыву борисовчане стали ошибаться больше. Соответственно атаки «Карабаха» становились все более опасными. Такая же тенденция продолжилась и после перерыва.

В конце концов все закончилось голом на 54-й минуте. «Карабах» отыгрался усилиями испанского легионера Маркоса Мичели. Его гол очень напоминал мяч, забитый в Баку Стасом Драгуном - 1:1. Концовка матча обещала быть нервной.

БАТЭ удалось отодвинуть игру от своих ворот после выхода на замену Александра Глеба. А ближе к концу игры до красной карточки доигрался легионер «Карабаха» Инасэнт Эмегара.

Не сказать, чтобы «Карабах» сильно шел вперед в последние минуты, поэтому и в БАТЭ не очень получалось поймать соперника на контратаке - 1:1.

Победой над азербайджанцами БАТЭ обеспечил себе групповой этап еврокубков. Даже если борисовчане уступят голландскому ПСВ, то будут играть в Лиге Европе. Первый матч с ПСВ уже на следующей неделе.

21:32 14/08/2018






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