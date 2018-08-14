«Карабах» пройден. БАТЭ вышел в еврокубковую осень

Перед борисовской встречей расклады были такие, что БАТЭ удовлетворял любой не пройгрыш, а «Карабаха» фактически любая победа, пишет "Наша Нива"





«Борисов-Арена» была заполнена процентов на 90%, на пустые места посадили солдат из Печей. Азербайджанская поддержка «Карабаха» была солидной: свыше сотни человек на гостевом секторе, а еще одиночные болельщики разбросаны на трибунах.





БАТЭ очень уверенно провел первый тайм, что вылилось в забитый мяч, который на 20-й минуте игры оформил Мирко Иванич. Произошло это после школярской ошибки защиты «Карабаха». Шанс забивать еще раньше имел Сигневич.





А вот ближе к перерыву борисовчане стали ошибаться больше. Соответственно атаки «Карабаха» становились все более опасными. Такая же тенденция продолжилась и после перерыва.





В конце концов все закончилось голом на 54-й минуте. «Карабах» отыгрался усилиями испанского легионера Маркоса Мичели. Его гол очень напоминал мяч, забитый в Баку Стасом Драгуном - 1:1. Концовка матча обещала быть нервной.





БАТЭ удалось отодвинуть игру от своих ворот после выхода на замену Александра Глеба. А ближе к концу игры до красной карточки доигрался легионер «Карабаха» Инасэнт Эмегара.





Не сказать, чтобы «Карабах» сильно шел вперед в последние минуты, поэтому и в БАТЭ не очень получалось поймать соперника на контратаке - 1:1.





Победой над азербайджанцами БАТЭ обеспечил себе групповой этап еврокубков. Даже если борисовчане уступят голландскому ПСВ, то будут играть в Лиге Европе. Первый матч с ПСВ уже на следующей неделе.