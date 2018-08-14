Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Виктория Азаренко: Лично мне игра не приносит особого удовольствия

Белоруска Виктория Азаренко после победы над Карлой Суарес-Наварро в первом круге турнира в Цинциннати (6:7, 6:2, 6:4) прокомментировала свое психологическое состояние.

"Сейчас мне немного трудно находить радость на корте, потому что у меня еще продолжается тяжелый период. Лично мне игра не приносит особого удовольствия. Даже не знаю. Я честно не знаю, что происходит. 

По-моему, очень здорово, что Серена поделилась своими проблемами. Нас все время представляют жесткими, бойцами и так далее, но мы люди, у нас есть чувства – достаточно сейчас на меня посмотреть. 

Легко сказать: "Они спортсменки, они сильные, им нужно сосредоточиться". Но у нас есть чувства, иногда их ранят, иногда ты не уверена в себе, испытываешь разные эмоции. И мне кажется, что сильные люди признают наличие этих чувств и разбираются с ними, а слабые – сдаются и стараются их игнорировать. 


Сейчас из-за соцсетей кажется, что у всех идеальная жизнь, и ты смотришь на свою и чувствуешь себя так дерьмово. Но в реальности все не так, и мне кажется, что сейчас слишком много ложного счастья, люди притворяются, что все здорово. 

По-моему, очень важно делиться и другими чувствами, как это сделала Серена. Игрокам важно выражать эти чувства и надеяться, что тебя не будут осуждать. Но я не думаю, что это произойдет. Нужно просто продолжать бороться", — приводит слова Виктории sports.ru.

21:04 14/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Поддержим Президента и органы гос.безопасности в...
Владимир Подгол
Пуля, верёвка, решетка - средства ІТ управления...
Александр Федута
Закрытое письмо авторам открытых писем
Игорь Ледник
Беларусь: да Будапешцкага мэмарандума праз...
Яўген Васьковіч
Тэрыторыя Курапатаў павялічылася на 3,3 гектара
Маргарита Тарайкевич
Микрочипы и никабы
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё