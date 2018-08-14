Виктория Азаренко: Лично мне игра не приносит особого удовольствия

"Сейчас мне немного трудно находить радость на корте, потому что у меня еще продолжается тяжелый период. Лично мне игра не приносит особого удовольствия. Даже не знаю. Я честно не знаю, что происходит.





По-моему, очень здорово, что Серена поделилась своими проблемами. Нас все время представляют жесткими, бойцами и так далее, но мы люди, у нас есть чувства – достаточно сейчас на меня посмотреть.





Легко сказать: "Они спортсменки, они сильные, им нужно сосредоточиться". Но у нас есть чувства, иногда их ранят, иногда ты не уверена в себе, испытываешь разные эмоции. И мне кажется, что сильные люди признают наличие этих чувств и разбираются с ними, а слабые – сдаются и стараются их игнорировать.









Сейчас из-за соцсетей кажется, что у всех идеальная жизнь, и ты смотришь на свою и чувствуешь себя так дерьмово. Но в реальности все не так, и мне кажется, что сейчас слишком много ложного счастья, люди притворяются, что все здорово.



