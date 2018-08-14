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БАТЭ в шаге от плей-офф Лиги чемпионов. Букмекеры дали прогноз на матч

Вечером борисовчане сыграют в Лиге чемпионов с азербайджанским «Карабахом». Более сильная по итогам двух матчей команда выйдет в раунд плей-офф, от которого – один шаг до престижной групповой стадии турнира.

Игра пройдет на «Борисов-Арене» (начало – в 20:00). Это второй матч 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. В первом БАТЭ победил со счетом 1:0, передает "Белсат".

На вчерашней пресс-конференции главный тренер борисовского клуба Алексей Бага заявил:

«Преимущество в один мяч по итогам первого поединка – очень шаткое. Не сомневаюсь: завтра будет самый тяжелый матч. Хотя, вероятно, небольшое преимущество психологического и стратегического плана на нашей стороне. Что, впрочем, ни о чем не говорит».

В свою очередь главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов заметил:

«Мы и раньше знали, что БАТЭ – очень хорошая команда. Первый матч в Баку получился очень сложным, а завтрашний, как ожидается, будет еще тяжелее. Как бы сложно ни было, у нас нет другого пути. Постараемся показать самое лучшее на поле».


Букмекеры отдают предпочтение БАТЭ

Белорусские букмекерские конторы не верят, что азербайджанцы пройдут по сумме двух матчей в раунд плей-офф. Коэффициент в «Maxline» на дальнейший проход «Карабаха» – 3,91, на проход БАТЭ – 1,22. «Пари-Матч» принимает ставки на дальнейший проход «Карабаха» с коэффициентом 4,40 и с коэффициентом 1,21 – на проход БАТЭ. В «Марафонбет» можно сделать ставки с коэффициентом 1,23 на проход борисовского клуба и с коэффициентом 4,40 – на проход в дальнейшую стадию чемпиона Азербайджана.

Факты о «Карабахе»

Ворота «Карабаха» защищает Ханнес Тор Хальдорссон, выступающий за сборную Исландии. На последнем чемпионате мира он отбил пенальти в исполнении аргентинской звезды футбола Лионеля Месси.

«Карабах» побеждает в чемпионате Азербайджана в течение последних пяти лет. В прошлом году азербайджанцы вышли в группу Лиги чемпионов. Там они дважды сыграли вничью с мадридским клубом «Атлетика» (0:0, 1:1), уступили римской «Роме» с минимальным счетом (1:2, 0:1) и потерпели разгромные поражения от лондонского «Челси» (0:4, 0:6).

Официальный ФК «Карабах» представляет город Агдам, который в 1993 году перешел под контроль непризнанной Нагорно-карабахской республики. Домашние матчи клуб проводит в Баку.

18:34 14/08/2018






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