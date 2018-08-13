Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Соболенко вернула себе звание первой ракетки страны

В обновленном рейтинге ВТА Арина Соболенко поднялась на 34 место, опередив Александру Саснович (36) и вернув себе звание первой ракетки Беларуси.

В первой десятке Каролин Гарсия поднялась с 6-го на 5-е место, Петра Квитова - c 8-го на 6-е, а Каролина Плишкова с 9-е на 8-е. Элина Свитолина и Гарбинье Мугуруса потеряли по две позиции - украинка упала с 5-го на 7-е место, а испанка - с 7-го на 9-е. Лидирует в рейтинге по-преждему румынка Симона Халеп, передает Прессбол.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 8061 очко

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6135

3 (3). Слоан Стивенс (США) — 5727

4 (4). Ангелика Кербер (Германия) — 5255

5 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4680

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4550

7 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4470

8 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 4395

9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4345

10 (10). Юлия Гергес (Германия) — 3905



15:03 13/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Игорь Ледник
Беларусь: да Будапешцкага мэмарандума праз...
Яўген Васьковіч
Тэрыторыя Курапатаў павялічылася на 3,3 гектара
Маргарита Тарайкевич
Микрочипы и никабы
Юрась Навіцкі
Серебрянка бьёт рекорды
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – о поводке для прессы, женском бунте...
Михаил Пастухов
ФАНТАСМАГОРИЯ В СФЕРЕ СМИ
Павел Знавец
Жертва гибридной войны
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё