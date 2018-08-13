Барьеристка Герман вернулась в Минск с золотом ЧЕ-2018

Эля принесла команде золото, и уже в аэропорту ей передали поздравление от главы государства Александра Лукашенко. В интервью для SPORT.TUT. BY 21-летняя Герман рассказала о поддержке парня, который рванул за ней на первенство Европы на автобусе, планах побить рекорды на молодежных стартах и неготовности к роли лидера нацкоманды.





— Как настроение по возвращении домой?





— Отличное! Люблю после соревнований возвращаться домой, поэтому очень счастлива.





— Кто-то из родственников встретил тебя в аэропорту? Может быть, парень?





— Он (Максим Граборенко, соревнуется в беге на 400 м. — Прим. ред.) меня не встречает, но приезжал на мое выступление в Берлин. Ехал 21 час на автобусе. Это дорогого стоит! Его поддержка очень важна для меня. Здорово, когда в такие минуты близкий человек рядом. Так что то, что он меня сейчас не встречает, для меня уже не так важно. Он только сам сегодня утром вернулся в Минск из Берлина. Ждет меня дома.





— Отсыпается?





— Да.





— Или готовит праздничный ужин?





— Не знаю, если честно! Может, и это тоже.





— Вы по-прежнему живете в общежитии РЦОП по легкой атлетике?





— Да.





— Ты уже обзавелась автомобилем, а на съемную квартиру переезжать не хотела, так как собирала на квартиру.





— Ха, к этому стала ближе, чем была до чемпионата Европы!





— Тебя удивило, что 12,67 с оказалось достаточно для победы на первенстве континента?





— Ну да, удивило. Но затем я посмотрела результаты трех прошлых чемпионатов. Только в 2016 году время победительницы было лучше: Синди Роледер из Германии выиграла гонку за 12,62 с, а Алина Талай тогда стала второй — 12,68 с. Поэтому мой результат неплохой. Тем более ветер был -0,5 м/с. А я ведь плохо бегаю с минусовым ветром, даже с маленьким минусом. Так что пробежать стометровку с барьерами за 12,67 с — для меня это большая радость.





— После того рекорда на юниорском чемпионате Европы ты призналась, что есть страх перед переходом во взрослый спорт. Получается, ты с ним справилась?





— Да, мне в детстве всегда говорили, что те ребята, которые показывают хорошие результаты в раннем возрасте, потом не выступают хорошо. Может, это связано с психологическими проблемами, а может, с физическими — из-за форсирования подготовки. Видно, у меня все шло хорошо, потому что как-то удачно перешла во взрослый спорт. В следующем году у меня еще будут старты по «молодежке», то есть это шанс побить новые рекорды, к чему буду стремиться. Да, думаю, я переборола свой страх.





— Не считаешь ли ты, что твоя карьера развивается стремительно? Только вышла из юниорского возраста, еще проходишь по молодежи, а уже выиграла «взрослую» Европу!





— Я считаю, что это в принципе неплохо! Может, я и закончу в 25 лет! Но если получается, так почему же не реализовывать свой потенциал? У кого-то получается в 30 лет, а ко мне уверенность пришла сейчас.





— После забега ты сказала, что настраивалась либо на золотую медаль, либо на никакую. Не слишком ли резкая позиция? Ты — дебютантка чемпионатов Европы, а настрой — подайте золото!





— Это не то что я такая наглая, злая девочка. Вот только золото, никакого серебра или бронзы. Такое отношение к старту — способ поддержать себя. Я себе сказала: «Ты или золото возьмешь, или ничего». Заставила себя сделать это. А сказала бы: «Ну и бронза хорошо будет…» Взяла бы ее, а ощущения были бы не те.





— Эля, ты уже ощущаешь себя лидером сборной?





— Нет.





— А ведь твое золото — одна из причин, почему белорусская команда заняла девятое место в общем зачете на чемпионате Европы по легкой атлетике!





— Конечно, это здорово! И да, в этом есть и мой вклад. Но я не считаю себя каким-то лидером. Не знаю, как это объяснить! Слово-то какое… Оно мне не подходит.





— Ты говорила с Алиной Талай после финала?





— Нет.





— Трудно подобрать слова, чтобы, может быть, утешить ее?





— Думаю, я не тот человек, который, как ей хотелось бы, наверное, должен ее утешить.





— Президент страны на встрече с работниками «Гомсельмаша» выделил, что ты победила, обыграв Алину Талай. Для тебя это что-то значит?





— Безусловно, значит. Для того чтобы выиграть Европу, нужно было, конечно же, обойти Алину Талай. Для меня важно, что я сделала это и что в итоге у меня сейчас золотая медаль.









Напомним, что в финале ЧЕ-2018 в беге на 100 м с барьерами Эльвира Герман со временем 12,67 с опередила именитую соперницу Памелу Дуткевич из Германии (12,72), которая стала серебряной медалисткой. Бронза у другой титулованной оппонентки — немки Синди Роледер (12,77). Еще одна белоруска Алина Талай выступала с недолеченной травмой голеностопа и не завершила финальный забег, сойдя с дистанции после заключительного барьера.



