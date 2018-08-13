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Илья Ивашко вошел в ТОП-100 рейтинга АТП

Белорус Илья Ивашко благодаря успешному выступлению на турнире в Торонто, где он дошел до 1/8 финала, в обновленном рейтинге АТП поднялся на 25 позиций и замкнул сотню лучших игроков мира.

В первой десятке рейтинга одно изменение — Хуан Мартин Дель Потро вышел на третье место, сместив Александра Зверева на четвертое. 

Рейтинг АТП от 13 августа 

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков 
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 6480 
3. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5410 
4. (3) Александр Зверев (Германия) — 4845 
5. (5) Григор Димитров (Болгария) — 4700 
6. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535 
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 4085 
8. (8) Доминик Тим (Австрия) — 3665 
9 .(9) Джон Изнер (США) — 3505 
10. (10) Новак Джокович (Сербия) — 3445


08:30 13/08/2018






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