Илья Ивашко вошел в ТОП-100 рейтинга АТП
Белорус Илья Ивашко благодаря успешному выступлению на турнире в Торонто, где он дошел до 1/8 финала, в обновленном рейтинге АТП поднялся на 25 позиций и замкнул сотню лучших игроков мира.
В первой десятке рейтинга одно изменение — Хуан Мартин Дель Потро вышел на третье место, сместив Александра Зверева на четвертое.
Рейтинг АТП от 13 августа
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10220 очков
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 6480
3. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 5410
4. (3) Александр Зверев (Германия) — 4845
5. (5) Григор Димитров (Болгария) — 4700
6. (6) Кевин Андерсон (ЮАР) — 4535
7. (7) Марин Чилич (Хорватия) — 4085
8. (8) Доминик Тим (Австрия) — 3665
9 .(9) Джон Изнер (США) — 3505
10. (10) Новак Джокович (Сербия) — 3445
08:30 13/08/2018
‡агрузка...