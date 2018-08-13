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Илья Ивашко вошел в ТОП-100 рейтинга АТП

Белорус Илья Ивашко благодаря успешному выступлению на турнире в Торонто, где он дошел до 1/8 финала, в обновленном рейтинге АТП поднялся на 25 позиций и замкнул сотню лучших игроков мира.