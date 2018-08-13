Президент выразил особую признательность лидеру команды Ольге Мазуренок:





«Твоя победа в личном и командном зачетах – не только значимый спортивный результат, но и яркий пример самоотверженности и мужества, на который должны равняться будущие чемпионы.





Команда с честью прошла изнурительное испытание на трассе в Берлине и завоевала командный кубок, подтвердив силу белорусской легкоатлетической школы. «Вами гордится страна!», – сказал Лукашенко.





Напомним, Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы, несмотря на то, что по ходу эстафеты у нее из носа пошла кровь и она могла просто покинуть дистанцию.





Кроме того, еще две белоруски — Марина Доманцевич и Анастасия Иванова — расположились сразу за призовой тройкой (на 4-м и 5-м местах соответственно), что позволило Беларуси завоевать командный кубок в марафоне!