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Лукашенко поздравил Мазуренок: «Твоя победа – не только значимый спортивный результат, но и яркий пример самоотверженности и мужества»

Александр Лукашенко поздравил членов национальной команды по легкой атлетике Ольгу Мазуренок, Марину Доманцевич, Анастасию Иванову и Нину Савину с успешным выступлением в марафоне на чемпионате Европы-2018.

Президент выразил особую признательность лидеру команды Ольге Мазуренок:

«Твоя победа в личном и командном зачетах – не только значимый спортивный результат, но и яркий пример самоотверженности и мужества, на который должны равняться будущие чемпионы.

Команда с честью прошла изнурительное испытание на трассе в Берлине и завоевала командный кубок, подтвердив силу белорусской легкоатлетической школы. «Вами гордится страна!», – сказал Лукашенко.

Напомним, Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы, несмотря на то, что по ходу эстафеты у нее из носа пошла кровь и она могла просто покинуть дистанцию. 

Кроме того, еще две белоруски — Марина Доманцевич и Анастасия Иванова — расположились сразу за призовой тройкой (на 4-м и 5-м местах соответственно), что позволило Беларуси завоевать командный кубок в марафоне!
07:44 13/08/2018






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