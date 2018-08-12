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Видеофакт: Скардино не отдыхает на пенсии. У нее скоро турнир

После завершения спортивной карьеры Надежда Скардино не забывает про биатлон. В социальных сетях экс-биатлонистка сборной Беларуси поделилась видео со своей первой тренировки на пенсии.

Надежда тренируется не просто так, у нее есть отличный повод  — участие в «Гонке легенд», которую планируют провести этой зимой.
 «Гонка легенд» является традиционным турниром для биатлонистов, завершивших карьеру.

Гонка была организована по инициативе Дарьи Домрачевой и проводилась дважды в 2015 и 2016 годах. В прошлом году соревнования не прошли из-за подготовки Домрачевой к Олимпийским играм в Пхенчхане.

instagram.com
22:08 12/08/2018






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