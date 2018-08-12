Видеофакт: Скардино не отдыхает на пенсии. У нее скоро турнир
После завершения спортивной карьеры Надежда Скардино не забывает про биатлон. В социальных сетях экс-биатлонистка сборной Беларуси поделилась видео со своей первой тренировки на пенсии.
Надежда тренируется не просто так, у нее есть отличный повод — участие в «Гонке легенд», которую планируют провести этой зимой.
«Гонка легенд» является традиционным турниром для биатлонистов, завершивших карьеру.
Гонка была организована по инициативе Дарьи Домрачевой и проводилась дважды в 2015 и 2016 годах. В прошлом году соревнования не прошли из-за подготовки Домрачевой к Олимпийским играм в Пхенчхане.
22:08 12/08/2018
‡агрузка...