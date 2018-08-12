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Роналдо угодил в больницу

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо находится в больнице в Испании, где проходит лечение от пневмонии. Об этом сам игрок сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Друзья, у меня началась пневмония на Ибице. В пятницу я попал в больницу, но худшее уже позади. Уже завтра меня смогут выписать и я отправлюсь домой. Спасибо за вашу любовь и поддержку!», — написал 41-летний форвард.

Роналдо известен своими выступлениями за миланский «Интер», каталонскую «Барселону» и мадридский« Реал». В составе национальной команды бразилец дважды становился чемпионом мира — в 1994-м и 2002-м. Трижды признавался лучшим футболистом по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В 2004 году Роналдо был включен в список «ФИФА-100», составленный бразильцем Пеле, куда вошли по его мнению лучшие 125 футболистов из ныне живущих.

 фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости


20:08 12/08/2018






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