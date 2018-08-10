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"Адище в Минске": автобус «Зенита» проверяли с собаками. Фаны не довольны

Корреспондент портала Sport24.ru был раздосадован не только разгромом "Зенита" минским "Динамо" со счетом 0:4, но и "косяками" принимающей стороны.

"Если начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, ты не белорусский — ты настоящий тренер!"  Уткин и другие о позоре "Зенита" 

"Недоумений в этот вечер в белорусской столице было и правда много. Особенно на контрасте с только что завершившимся чемпионатом мира не раз возникало ощущение, что ты попал в другую реальность. И речь сейчас не о том, что происходило на поле. 

Понятное дело, что стадион новый. Да и вообще, не жителям Петербурга про недочеты других арен говорить. Но журналисты, которые сидели ниже седьмого ряда, видели примерно следующее: 

Российских журналистов, прибывших с "Зенитом", посадили на 11-й ряд. Оттуда вид был чуть лучше. А некоторым и вовсе предложили места в комментаторских кабинках на самой верхотуре. 

Недоумения вызвали и действия белорусской милиции в момент, когда команда приехала на стадион. Точнее, планировала приехать. 

Автобус остановили сразу после того, как он проехал ворота стадиона. К нему подошли люди в форме с собаками, сначала долго ходили вокруг, а затем забрались внутрь. Спустя пять минут ожидания команда в полном составе покинула транспорт и направилась в раздевалку пешком через подземную парковку. Путь был неблизким. 

Но игрокам еще повезло. Например, "Мерседес" президента "Зенита" Сергея Фурсенко на территорию "Динамо" вообще не пустили. Как итог — та же пешая прогулка. Только чуть длиннее", — говорится в материале "Семаку задавали идиотские вопросы, автобус "Зенита" проверяли с собаками. Адище из Минска" на портале Sport24.ru.


18:40 12/08/2018






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