"Если начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, ты не белорусский — ты настоящий тренер!" Уткин и другие о позоре "Зенита"





"Недоумений в этот вечер в белорусской столице было и правда много. Особенно на контрасте с только что завершившимся чемпионатом мира не раз возникало ощущение, что ты попал в другую реальность. И речь сейчас не о том, что происходило на поле.





Понятное дело, что стадион новый. Да и вообще, не жителям Петербурга про недочеты других арен говорить. Но журналисты, которые сидели ниже седьмого ряда, видели примерно следующее:





Российских журналистов, прибывших с "Зенитом", посадили на 11-й ряд. Оттуда вид был чуть лучше. А некоторым и вовсе предложили места в комментаторских кабинках на самой верхотуре.





Недоумения вызвали и действия белорусской милиции в момент, когда команда приехала на стадион. Точнее, планировала приехать.





Автобус остановили сразу после того, как он проехал ворота стадиона. К нему подошли люди в форме с собаками, сначала долго ходили вокруг, а затем забрались внутрь. Спустя пять минут ожидания команда в полном составе покинула транспорт и направилась в раздевалку пешком через подземную парковку. Путь был неблизким.









Но игрокам еще повезло. Например, "Мерседес" президента "Зенита" Сергея Фурсенко на территорию "Динамо" вообще не пустили. Как итог — та же пешая прогулка. Только чуть длиннее", — говорится в материале "Семаку задавали идиотские вопросы, автобус "Зенита" проверяли с собаками. Адище из Минска" на портале Sport24.ru.



