Пресс-служба "бело-голубых" подготовила атмосферный ролик о большой победе столичного "Динамо" над "Зенитом". Во время матча минский стадион "Динамо" с большой высоты снимал дрон, пишет "Прессбол"





На кадрах презентации видно, что круговой козырек на самом деле едва ли покрывает 20-30 процентов всех мест на отреставрированном стадионе "Динамо", хотя в задании на проектирование было прописано закрыть 70-80 процентов трибун.





Осадкам открыта большая часть Южной и Северной трибун, а на Западной и Восточной трибунах крышей прикрыт только второй ярус.



