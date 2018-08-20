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70-80 процентов трибун "Динамо" непокрыты круговым козырьком

Дрон пресс-службы "Динамо" заснял 70-80 процентов трибун отреставрированной арены, непокрытых круговым козырьком.

Пресс-служба "бело-голубых" подготовила атмосферный ролик о большой победе столичного "Динамо" над "Зенитом". Во время матча минский стадион "Динамо" с большой высоты снимал дрон, пишет "Прессбол"

На кадрах презентации видно, что круговой козырек на самом деле едва ли покрывает 20-30 процентов всех мест на отреставрированном стадионе "Динамо", хотя в задании на проектирование было прописано закрыть 70-80 процентов трибун. 

Осадкам открыта большая часть Южной и Северной трибун, а на Западной и Восточной трибунах крышей прикрыт только второй ярус. 


17:27 12/08/2018






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