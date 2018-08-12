Фото: REUTERS





Проблемы с физическим самочувствием начались у белоруски через полчаса гонки, когда у нее из носа вдруг пошла кровь. Но она не останавливалась, пытаясь остановить кровь и используя салфетки в качестве тампонов. В определенный момент все выглядело на то, что спортсменка сойдет с дистанции. Однако Ольга сумела остановить кровотечение и продолжила борьбу.









На последних километрах гонки она чуть не сделала роковую ошибку — перепутала дорогу и чуть не сошла с трассы, но опять вырвалась вперед, обогнала ближайшую конкурентку Клеман Кальвен из Франции и первой пересекла финишную черту, пишет Еврорадио.





Другие белоруски также показали достойные результаты на этой дистанции: Марина Доманцевич — 4 место, Анастасия Иванова — 5-е, Нина Савина — 12-е.



