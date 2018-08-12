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Фотофакт. Ольга Мазуренок выиграла золото марафона, несмотря на кровотечение из носа

Белорусская бегунья Ольга Мазуренок выиграла золото на марафонской дистанции, имея сильное кровотечение. Забег прошел в Берлине в рамках чемпионата Европы по легкой атлетике. Мазуренок пробежала ее за 2 часа 26 минут 22 секунды.

Фото: REUTERS

Проблемы с физическим самочувствием начались у белоруски через полчаса гонки, когда у нее из носа вдруг пошла кровь. Но она не останавливалась, пытаясь остановить кровь и используя салфетки в качестве тампонов. В определенный момент все выглядело на то, что спортсменка сойдет с дистанции. Однако Ольга сумела остановить кровотечение и продолжила борьбу.


На последних километрах гонки она чуть не сделала роковую ошибку —  перепутала дорогу и чуть не сошла с трассы, но опять вырвалась вперед, обогнала ближайшую конкурентку Клеман Кальвен из Франции и первой пересекла финишную черту, пишет Еврорадио.

Другие белоруски также показали достойные результаты на этой дистанции: Марина Доманцевич —  4 место, Анастасия Иванова —  5-е, Нина Савина —  12-е.


16:46 12/08/2018






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