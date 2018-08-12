Мужской хоккей могут исключить из программы Олимпиады-2022?
Международный олимпийский комитет рассматривает вариант исключения мужского хоккейного турнира из программы зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает журналист TSN Горд Миллер на своей странице в Twitter со ссылкой на президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля.
В настоящее время МОК рассматривает четыре варианта относительно будущего хоккейного турнира. Первый вариант предполагает участие в нем игроков из НХЛ, второй - проведение турнира без участия хоккеистов, находящихся на контракте с командами НХЛ, третий предполагает задействовать для участия в Играх только хоккеистов в возрасте младше 23 лет, четвертый - отказаться от проведения хоккейного турнира в рамках ОИ.
Сейчас изучаются все четыре варианта. Когда будет принято окончательное решение по данному вопросу, не сообщается, пишет newsru.com.
15:40 12/08/2018
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